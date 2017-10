"Todavía hay chicle pa' rato": Koffe El Kafetero contó detalles de su carrera

“Sin querer queriendo”. Así fue el lanzamiento de ‘El Chicle’, la más reciente canción de Koffe El Kafetero, que con tan solo un mes de salir al aire se ha convertido en el tema más escuchado por los cartageneros.

“Teníamos otras canciones, pero el 'Rey de Rocha' me pidió que grabara una canción más y fue ahí cuando saqué 'El Chicle', que inesperadamente comenzó a pegar fuerte”, dijo Koffe en entrevista para El Universal.

Agregó que el tema ya cuenta con más de 5 millones de reproducciones en YouTube y que, sin hacerle promoción, ya está sonando al interior del país. Además asegura que está sorprendido porque es tanta la popularidad de 'El Chicle', que las personas cuando les hablan de champeta, la mencionan sin pensarlo.

"No tiene presa mala"

'El Tambor', 'El Avión', 'El Payaso' y ahora 'El Chicle' son las 4 canciones que ha lanzado recientemente el cartagenero y que lo tienen en la cima del éxito, pues todos han sido un hit y suenan fuerte en discotecas, emisoras, eventos, entre otros. Sin embargo, para Koffe la sorpresa de su carrera ha sido sin lugar a dudas ‘El Chicle’. (Leer aquí: Conozca qué tienen en común 'Koffe el Kafetero' y 'El Avión', su nueva canción)

“Estoy sorprendido, pues no me esperaba tanto con esta canción. Íbamos a grabar el video de 'El Avión' y tuvimos que frenar la producción para arrancar con la de 'El Chicle', pero de igual manera se harán clips más sencillo para 'El Payaso' y 'El Avión'", contó el cartagenero.

Un paso adelante

“Mi truco es que doy un paso adelante, es decir que comienzo a pensar las canciones antes de que las que están sonando dejen de ser tendencia. Visualizo el futuro, no me gusta repetir tanto las melodías. Además me gusta innovar por lo que los temas nuevos vendrán con otros ritmos”, explicó El Kafetero.

El intérprete afirma que el rescate de “la champeta lenta con espeluque” ha provocado tanto impacto en el público, que se ha reflejado en el cariño que le brindan cada vez que se monta en una tarima.

“Siento que toqué ese sentimiento de los cartageneros por este género. Pienso que mi virtud es que escucho toda clase de música, trato de combinar todo y de ahí sacar mis canciones. Esa realmente es mi mayor inspiración”, mencionó.

¡Hoy hay baile!

En el marco del lanzamiento del Volumen 61 del 'Rey de Rocha', en la Plaza de Toros de Cartagena, Koffe anunció que estará promocionando 3 nuevas canciones denominadas: ‘El Motel’, ‘Tu Pesadilla’ y ‘Me Gustas’.

“Los 3 temas tienen diferentes temáticas, que llamaran la atención de los seguidores, son bailables, espero siempre complacer a toda la gente”, afirmó el artista.

Agregó que algunas son una fusión de champeta con trap, el ritmo que está de moda, pero el de él es melódico, pues contará con la esencia que lo caracteriza.

Lo que se viene

Entre los proyectos que tiene el famoso Kafetero está la producción del videoclip de 'El Chicle', la cual será realizada por 6609, una productora barranquillera, que está ultimando todos los detalles para mostrarle a los seguidores un clip de calidad y acorde con la letra del pegajoso tema.

Por otro lado, el artista habló sobre un posible remix de la mencionada canción, que sería con otros cantantes representativos de la champeta.

“Por ahora no puedo desconectarme porque la gente aún no quiere, porque 'El Chicle' está muy pegado. Pero me interesa hacer colaboraciones con salseros y otros géneros, entre esos vallenato”, comentó.

Finalmente, el cartagenero manifestó que debido al hit del momento, tuvo que aplazar presentaciones en otros países, pues no puede descuidar los eventos locales entre los que incluye a las Fiestas de Independencia, ya que ‘El Chicle’ sería el tema más opcionado para gozarse estas festividades de principio a fin.

“Ahora mismo lo que hay es chicle y mientras este tenga buen sabor, todo el mundo seguirá con la tendencia”, puntualizó.

Aquí te dejamos el tema. ¡Disfrútalo!