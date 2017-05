“Todavía no asimilo la muerte de Martín”: Dayana Jaimes

“Oye mi mona linda, la mamá de mi Paula, como te quiero, te adoro. Ay Daya, gracias a Dios”… fue una de las frases que muy emocionado dijo el Gran Martín Elías a su esposa Dayana Jaimes en su último lanzamiento musical en el Parque de la Leyenda Vallenata en Valledupar.

Tristemente, esta y otras bellas frases de amor solo quedarán en la memoria y conversaciones de WhatsApp de Dayana, ya que su gran amor partió de este mundo el 14 de abril de 2017.

Sin embargo, un mes después de su partida, su ‘Mona linda’ lo sigue amando, recordando y sobre todo extrañando. Y así lo expresó en la entrevista que concedió para el Periódico Q’HUBO de Barranquilla, donde las lágrimas siempre estuvieron presentes.

UN PROCESO DURO

El sábado, cuando eran las 12 del mediodía, Dayana se dirigía como casi todos los días al cementerio, a pasar un rato en la tumba de su esposo, pero no pudo bajarse del carro porque ya había varias personas y no se sintió preparada para recibir condolencias o que le pidieran una foto.

“Siempre acostumbro a ir cuando va cayendo la noche. Voy al cementerio para asimilar que no está físicamente, para entender que no está conmigo (su cuerpo). Todavía no asimilo la muerte y ausencia de Martín. De hecho, ayer (viernes) estaba viendo una noticia del Real Madrid y cogí el celular para llamarlo. Luego reaccioné y solo me puse a llorar”, contó entre lágrimas Dayana.

A medida que transcurre la conversación la voz de Dayana se entrecorta, hay un silencio y seguidamente solo alcanza a decir: “Mis días son terribles, siento rabia, dolor, me pregunto el por qué y para qué. Me encierro a mi casa a llorar y me pregunto el por qué. Yo defendía tanto mi matrimonio, tanto, a capa y espada, yo quería que mi hija creciera con su papá”.

Jaimes confiesa que muchas veces sintió miedo a que le pasara algo a Martín, “yo le decía que prefería que me pasara algo a mí y no a él. No soy tan fuerte como muchos piensan”.

También recuerda que “cuando él estaba en casa íbamos a la finca, salíamos a comer o a comprarle un helado a Paula, hacíamos planes con sus amigos, a él no le gustaba quedarse solo”. En cambio, ahora los días de esta viuda son muy distintos, transcurren entre la soledad y todas las vueltas que tiene que hacer debido a la muerte de Martín.

Este tiempo también le ha servido para saber con quién realmente cuenta. “Todos los días hay algo nuevo, te enteras de cosas y de quienes eran los verdaderos amigos de mi esposo. Uno se da cuenta que la familia es fundamental, han sido mi gran apoyo, me acompañan a todo. Las noches son horribles, me acuesto tarde, los amaneceres son peores. Paula a veces me ve llorando y me seca las lágrimas, y ahora canta las canciones de su papá”.

LAS REDES Y MENSAJE A CAYA VARÓN

Para nadie es un secreto que las redes se pueden convertir en el amigo o enemigo de cualquier persona y Dayana Jaimes no es ajena a esto.

“Hace 6 años me vienen juzgando en las redes. Ahora hay personas que me dicen que mejor me hubiese muerto yo y no Martín. También dicen que me están pagando por cada entrevista que doy. Yo trato de no prestarles atención, pero soy ser humano y hay cosas que duelen. He pensado en cerrar las redes sociales, pero por un tiempo, algo temporal”, explicó la comunicadora social y periodista.

Siguiendo con el tema de las redes, por medio de Instagram, hace unos días Dayana Jaimes le escribió 15 puntos a la exesposa de Martín, a la cucuteña Claudia ‘Caya’ Varón, donde le pedía no hablar de su hija y le pedía sinceridad en otros puntos.

“No me arrepiento de nada lo que le dije a Claudia, todo lo que le dije es verdad. Yo odio la manipulación, la mentira. Ella me escribió luego por directo y también negó que haya dado alguna entrevista hablando sobre mí. Lo que sí le dije fue: ‘Claudia él (Martín) te amó mucho, pero cuando el amor se acaba se acaba’. Con Martincito no he vuelto a hablar, casualmente ayer (viernes) le escribí por WhatsApp a la mamá y los mensajes quedaron leídos. Espero volver a hablar con él, al igual que su hermanita”.

CONDUCTOR Y MEJOR AMIGO DE MARTÍN

Dayana expresó a Q’HUBO que aún no ha hablado con el conductor de Martín, que solo conversó fue con su esposa. “No guardo ningún rencor hacia el conductor. Ya eso se lo dejo a la Fiscalía. Creo que Martín jamás se imaginó que a él le podría pasar algo así”.

Asimismo, comentó que Rafael Jr. Rico, más conocido como ‘Pichón’ y mejor amigo del ‘Terremoto’, que también resultó herido en el accidente, se está recuperando satisfactoriamente en una clínica de Barranquilla y asimilando todo lo que pasó. “Pichón está mucho mejor, asimilando las cosas, era su amigo de la infancia. Le han hecho varias cirugías y está recuperándose. Lo he visitado tres veces en la clínica y siempre recordamos los buenos momentos con Martín, que él le contaba todo”.

“NO LO OLVIDEN”

La mamá de Paula Elena Díaz Jaimes no deja de pensar ni un minuto en su esposo y por eso también pide que no lo olviden. “Deseo que guarden a Martín en su corazón, como ese ser noble que estuvo en el mundo. Dios sabrá por qué fue en este momento. Quiero que lo recuerden con esa sonrisa que él siempre tuvo, ese ser maravilloso”.

Dayana no duda en decir que Martín Elías nació siendo grande, que “eso ya estaba escrito”. Su talento era grande, así lo demostró y su esposa lo recalca al señalar que “él se hizo solo, empezó desde cero, fue creciendo y tuvo a su lado acordeoneros que lo guiaron, le brindaron su experiencia”.

Por último, sobre el último CD que grabó y que saldrá a finales de mayo, Dayana señaló que “solo Dios sabe cuándo es el momento perfecto, eso lo decide él, no Sony Music. Si logran inscribirlo y se gana el Grammy Latino solo te puedo decir que será un gran premio para Paula, un regalo del gran papá que tuvo”.