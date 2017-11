"Todo iba bien hasta que saqué el tema": Nicky Jam tras fuerte pelea con Ñejo

Dejando claro que es la última vez que habla del tema, el artista Nicky Jam volvió a mencionar el fuerte percance que tuvo con Ñejo por el remix del tema ‘Voy a beber’, en el que este último colaboró metiéndole su flow urbano.

Ante los nuevos insultos del puertorriqueño a Nicky, este decidió aclarar el tema en una entrevista con el comediante boricua ‘Molusco’ desde Las Vegas, minutos antes de la entrega de los Latin Grammy.

“Ñejo fue de los primeros que grabó conmigo, teníamos una gran amistad, respeto y cuando estábamos en Colombia él me ayudó mucho. Todo estaba bien hasta que saqué el tema de ‘Voy a beber’”, dijo Jam.

Agregó que el problema fue cuando él decidió promocionar su sencillo original y no el remix con Ñejo, lo que generó discordia y molestó mucho al reguetonero que no dudó en insultar públicamente al intérprete de ‘El amante’.

“Él decía que debía invertir en el remix porque me ayudó y porque para él este era más fuerte. Desde ese momento todo se dañó y aunque me sorprendió, luego me mentalicé y me dije a mí mismo que en algún momento él en su carera iba a entender”, comentó Nicky.

Las palabras de Nicky se pueden escuchar desde el minuto 17.

Sin embargo, la entrevista no fue del agrado de Ñejo, quien afirmó a través de un video en redes sociales, que fue publicada por el portal El Show, que Nicky era un charlatan, un insecto y un desagradecido porque gracias a él fue que volvió a pegar en la industria musical.

Además dijo que nunca le pidió nada a Jam, ya que la canción se popularizó sola, por lo que no necesito de promoción.

Este es el tan mencionado remix de 'Voy a beber'.