Todo listo para el show de Bruno Mars en El Campín

Con la boletería agotada desde hace varios meses, los miles de fanáticos cuentan las horas para ver en vivo y en directo uno de los mejores shows de la música pop del momento: Bruno Mars.

La cita será en la noche de este martes en el estadio El Campín, cuando el artista nacido en Honolulú (Hawaii) se presente con el espectáculo de su gira The 24K Magic World Tour, que lo han convertido en uno de los artistas mejor pagados de la escena musical mundial, lo cual le ha permitido duplicar su fortuna.

Aunque los seguidores no podrán acampar cerca del estadio, con el fin de lograr el mejor lugar para el show, se sabe que muchos llegarán para hacer fila desde la noche de este lunes. Por eso, a las siete de la mañana del martes se abrirá el tercer anillo de seguridad para empezar a dar paso a estos primeros fanáticos.

A las tres de la tarde se abrirá el ingreso al estadio para las diferentes localidades, mientras que el artista invitado, DNCE, estará en el escenario por cerca de 45 minutos desde las 7:15 de la noche, mientras que Bruno Mars está programado para las 8:30 p.m.

The 24K Magic World Tour es la primera gira de Bruno Mars desde el 2013, año en el que recorrió el mundo con el Moonshine Jungle World Tour, una exitosa gira que vendió más de dos millones de entradas durante 155 fechas agotadas.

A su vez, celebra '24K Magic', el disco más reciente de Mars, que incluye éxitos como '24K Magic', 'Perm', 'That's What I Like' y su sencillo 'Versace on the Floor', con los que se ha consolidado como uno de los mejores artistas de música pop de nuestro tiempo.

La gira llega a Latinoamérica luego de pasar por más de 45 ciudades de Estados Unidos y Canadá.