¡Todo un boom! Así sorprendió Jessica Cediel a sus seguidores en redes

Nuevamente Jessica Cediel da de qué hablar en redes sociales pero esta vez no por su vida sentimental y profesional sino por protagonizar un video donde demuestra los buenos dotes de baile que tiene y que muchos de sus seguidores desconocían.

Tal parece que a la presentadora le gusta ‘mover el esqueleto’ con cualquier música y así lo dejó ver en el video que publicó en sus redes sociales, en el que baila junto a 3 personas más. (Leer aquí: Jessica Cediel causó sensación en redes por su danza árabe)

“Felicidad total! Para los q no saben les cuento que AMO bailar y lo hago desde muuyyyyy pequeña! NO SOY PRO... pero eh ave María como me lo gozo! El baile esta esta en mis venas! Que buena manera de comenzar mi fin de semana!”, fue el mensaje con el que Jessica acompañó el clip.

En la publicación, que ya cuenta con más de 500 mil reproducciones, aparece la ex de Pipe Bueno siguiendo una coreografía, la cual es coordinada por un grupo de bailarines al ritmo del éxito de Ed Sheeran, Shape of you. Cediel sorprendió a miles de seguidores y demostró que no solo es uno de los rostros más hermosos de la televisión sino que también es un ‘hit’ en el baile.

Esta no es la única publicación con la que la presentadora de Yo me llamo descrestó al público, hace algunos días compartió un clip en una sección de fotos luciendo un sexy enterizo negro. Lo más curioso fue cuando comenzó a bailar champeta y enamoró a sus fanáticos con sus sensuales movimientos de cadera.

Así las cosas... jajajajaa trabajando ! @ferriveraruiz @melgarejoh @virgiecediel #champetua ❤ y lo mejor es que soy feliz Una publicación compartida de Jessica Cediel (@jessicacedielnet) el 11 de May de 2017 a la(s) 9:43 PDT

Cabe recordar que Jessica no es la única que ha dado a conocer a través de redes sus dotes de baile, algunas como Paulina Vega, Carmen Villalobos, Greeicy Rendón, entre otras, han dejado a más de uno con la boca abierta. ¿Quién más se unirá al 'boom de los bailes en la web'?