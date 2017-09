"Todos sabían qué iba a pasar": Ariadna Gutiérrez sobre error en Miss Universo

“Todo el mundo sabía lo que iba a suceder, menos yo”, fue lo que dijo Ariadna Gutiérrez cuando le preguntaron por el error de Miss Universo 2015 en la entrevista para ‘Muy buenos días’, programa matutino de RCN, el pasado viernes. (Leer aquí: Colombia, Miss Universo… por un minuto)

La exreina habló de su actual faceta como jurado de Protagonista 2017, de sus proyectos y de lo que cree que realmente pasó en el recordado certamen donde fue coronada como soberana del universo y descoronada segundos después por un error del presentador.

La modelo reveló que llegó al concurso de belleza preparada y muy segura de que iba a ganar, por lo que el resultado la puso muy mal, ya que no se lo esperaba.

“Yo me quería morir, no quería salir de la casa, no quería hacer nada, lloraba”, manifestó.

Agregó que detrás del penoso hecho que vivió esa noche de coronación había un secreto que guarda en su mente, pues sintió que todos sabían que ella no ganaría, menos ella.

“El día de la final, cuando estábamos las 10 semifinalistas, yo sentía que algo estaba pasando, yo sentía que los camarógrafos, la gente del backstage me quedaban mirando, como que sentía que mucha gente me estaba mirando. Pero yo decía: ‘no, nos están mirando a todas por igual porque ya las finalistas’, o dije: ‘bueno me están mirando porque no sé porque ya saben que voy a ganar, o algo así, yo mejor dicho súper creída así que iba a ganar’. Pero sentía que no era, o sea, algo estaba pasando, algo raro estaba pasando. No sé, dios quiera me esté equivocando, pero algo sentí raro”, explicó la exreina.

Además contó que el día que le hizo la entrevista a Steve Harvey, presentador de Miss Universo, él le aseguró, detrás de cámaras, que leyó lo que decía el papel. Sin embargo, después tuvo que desmentirlo.

La barranquillera afirmó que no guarda rencor y que quizás fue una forma que utilizó el certamen para llamar la atención del público.

Finalmente habló de su faceta de actriz en la película xXx: The Return of Xander Cage junto a Vin Diesel, la cual calificó como una de sus mejores experiencias.

Aquí te dejamos la entrevista completa de Muy buenos días.