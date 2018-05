"Transmitiré toda la alegría del Caribe en Rusia": Rochi Stevenson

Así como más de 50 personas del Canal Caracol viajarán a Rusia para hacer reportería del Mundial, la presentadora Rochi Stevenson será la cuota de entretenimiento que con su alegría y carisma mostrará cómo se vive la pasión del fútbol desde las ciudades de los encuentros deportivos.

La cartagenera visitó El Universal y nos contó detalles de su papel como periodista en el Mundial de Rusia 2018.

¿Cuál será tu aporte y cómo enfocarás tu reportería como periodista de entretenimiento?

La idea es mostrar cómo vive la hinchada los momentos previos a los partidos de Colombia y demás equipos. Que todos conozcan la fiesta que se vive alrededor del fútbol, porque no sólo es presentar lo que se vive allí, sino también cómo viven en la ciudad que se desarrollan los partidos, cómo celebran los hinchas, la comida, la cultura, la idiosincrasia y los sitios emblemáticos de Rusia en general.

Soy la representación de la región para Caracol y Colombia entera, la cuota del Caribe que les transmitirá toda esa alegría de la Costa. Ya pusieron la confianza en mí y me voy feliz a disfrutar y a dar siempre lo mejor.

¿Cómo será tu prepación para el cubrimiento?

Yo viajo el 4 de junio para ver la antesala y estar más o menos ubicados. No conozco Rusia y, como sabemos, el idioma es otro alfabeto que trataré de entender pero sé que no será nada facil. Allá tendremos traductores y voy a tratar de que esa barrera sea motivo de risa. Como dicen por ahí: a traves de señas llegamos a Roma.

¿Qué significa para ti este viaje?

Ya estuve en un mundial y estaba muy emocionada porque no tenía ni idea como cubrir un evento de tal magnitud, pero me fui juiciosa, feliz y fue una experiencia increíble. Tengo muchas expectativas, lo más chévere de este trabajo es que como no conozco, y todo es sorpresa, eso mismo es lo que voy a transmitir ante las cámaras. Además, ya he hecho varios recorridos con mis compañeros y hemos creado un equipo muy divertido.

¿Cuántas personas de Caracol viajan para el cubrimiento del Mundial?

En total somos 90. Este año Juan Diego Alvira y Mónica Jaramillo, de noticias, se suman al equipo de trabajo. De deportes va el entrenador de fútbol Gustavo Alfaro, Marina Granziera, Ana María Navarrete, Juan Pablo Hernández y Javier Fernández, liderados por Javier Hernández Bonnet.

¿Cómo te va con el fútbol?

Me gusta y lo he aprendido a raíz de que he acompañado a mis compañeros a varios campeonatos.Ir a un estadio a ver partidos es algo que te emociona demasiado. Mis dos hijos, de 6 y 8 años, lo practican así que estoy muy conectada con este deporte.

¿Cómo crees que le va a ir a la Selección Colombia?

En el Mundial de Brasil 2014 le fue muy bien y tengo un pálpito que me dice que nos irá bien. Yo le tengo mucha fe a mi selección y me encanta que los colombianos siempre nos unamos para gozar esta fiesta.