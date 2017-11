Trece datos que usted debe saber de Miss Universo 2017

Por estos días 93 mujeres que se disputan el título de Miss Universo engalanan las calles de Las Vegas a la espera de cumplir su sueño este próximo 26 de noviembre en el The AXIS del Planet Hollywood Resort & Casino.

Es por eso que es indispensable que usted sepa algunos datos importantes del certamen internacional que tiene a Laura González, Señorita Colombia, dando lo mejor de sí para dejar el nombre de su país en alto.

Estos son los 13 datos que debe saber de Miss Universo 2017:

1. Con 93 aspirantes a la corona, este año el certamen marcó un record de participación en comparación con años anteriores.

2. Miss Grecia y Miss Sierra Leona, aún no han podido llegar a Las Vegas, esta última por problemas con su visa estadounidense.

3. Irak debuta este año, ya que desde 1972 no mandaba reina.

4. Camboya, Laos y Nepal, son los países que por primera vez mandan representante.

5. Este es el segundo Miss Universo del año, pues el pasado 30 de enero de 2017 fue elegida a Iris Mittenaere como reina del universo en el Mall of Asia Arena de Manila, Filipinas.

6. Este lunes, 20 de noviembre, las candidatas desfilarán en traje de baño en un espectáculo llamado Show de presentación, donde los jueces tendrán en cuenta la actitud, porte, elegancia y belleza para escoger a las semifinalistas. ¡Prueba de fuego!

7. Miss Mauricio, Ambika Geetanjalee Callychurn, y Miss Trinidad y Tobago, Yvonne Clarke; son las participantes de mayor edad con 28 años.

8. Por tercera edición consecutiva y luego del gran error en 2015 con Ariadna Gutiérrez, Steve Harvey volverá a ser el presentador. Mientras que Ashley Graham. Carson Kressley y Lu Sierra harán análisis tras bambalinas.

9. La cuota musical estará a cargo de Fergie y Rachel Platten.

10. Los jurados serán Serán Wendy Fitzwilliam, Miss Universo 1998, Jay Manuel, maquillista y fotógrafo canadiense, Ross Mathews, personalidad televisiva, Megan Olivi, reportera, Lele Pons, actriz, y Pía Wurtzbach Miss Universo 2015.

11. Belice, Dinamarca, Hungría, Kenia, Kosovo, Sierra Leona y Suiza no participarán en esta edición del concurso ya que que no realizaron eliminatoria nacional.

12. Por primera vez Hungría no manda representante.

13. Si este año Venezuela gana, sería su corona número 8, alcanzando a Estados Unidos que encabeza la lista de países con mayor cantidad de ganadoras.

La competencia está dura y cada vez llega a su final. Ayer las representantes desfilaron con sus disfraces típicos, en los que plasmaron las bellezas de sus países y nuestra Señorita Colombia no se quedó atrás, pues se destacó con un vestuario en honor a la Herencia Africana y más aún a las famosas palenqueras de San Basilio de Palenque, dejando a más de uno con la boca abierta. ¡Buena esa!

Esta tarde las 93 candidatas tuvieron un encuentro privado con el jurado, lo que tiene un valor del 60 % para asegurar un cupo en las semifinales del certamen.

Ha sido un honor. Siempre cuento que de pequeña, mientras unos niños querían ser astronautas, médicos, bomberos... yo quería ser PALENQUERA ¡sueño cumplido! Es para ustedes, quienes llenan de luz con sus carcajadas las calles de mi heroica Cartagena. GRACIAS. @reinadocolombia @missuniverse #phvegas Una publicación compartida de Laura González Ospina (@laurabarjum) el 18 de Nov de 2017 a la(s) 9:12 PST

Meet #MissUniverse Colombia, Ireland, Iceland, South Africa and Cayman Islands! Tune into #MissUniverse Nov. 26 at @PHVegas at 7PM LIVE on @FOXTV. Una publicación compartida de Miss Universe (@missuniverse) el 17 de Nov de 2017 a la(s) 9:57 PST