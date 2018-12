Tres periodistas, varios músicos y un venezolano: la historia detrás de la canción ‘Contigo soñé despierto’

Todo el proceso

El proceso comenzó hace casi dos años, cuando Wilson decidió pausar a ratos sus escritos periodísticos para darle rienda suelta a su inspiración y componer una letra, que comienza así: “Contigo soñé despierto, estando la luna clara, ya no hay penas, aquí, en mi pecho, solo risas con tu llegada”.

El siguiente paso fueron las reuniones con Jorge Gómez y su hijo Jorge Gómez Junior, de Clan Latino, para pulir la letra, para los arreglos, en fin, para convertir el sueño en una realidad sonora. En palabras del productor y pianista Jorge Gómez Junior: “Pensamos: nuestra orquesta no tiene un legado musical, entonces vamos a empezar a construirlo. Ahí es donde aparecen Rubén Álvarez, Taborda y Wilson. Ahí empezamos a reunirnos en nuestra casa de Las Gaviotas para explorar. Ya yo tenía algunas canciones escritas, Wilson también y decidimos aportarle a este proyecto y nació ‘Contigo soñé despierto’, que es nuestro primer sencillo”.

Tanto los músicos, como el cantante y el compositor coinciden en que están felices con el resultado, y que se gozaron todo el proceso, que incluyó un casting para escoger el cantante. Según Jorge Gómez, la voz de Ray Cova triunfó porque “tiene la esencia de la salsa tradicional. Ahora mismo se le está apostando mucho a lo urbano, que para nosotros suena a lo mismo. Nosotros queremos sonar diferente y eso encontramos en Ray. Él llegó como anillo al dedo, a potencializar lo que veníamos haciendo” -dice Jorge-.

Continúa el cantante, Ray Cova: “Esto fue una sorpresa para mí. Vine hace algunos meses de Venezuela, estuve en Bogotá, Barranquilla y finalmente llegué a Cartagena. Vine más que todo por buscar nuevos horizontes, por mi música, porque todo allá va empeorando.

“En Cartagena, me encontré con estos maestros, me invitaron a los ensayos y hasta que se dio el momento, conversamos, me propusieron cantar y lo hice. Y salió bien, estoy muy contento con el resultado”.

‘Contigo soñé despierto’ se lanzó a principios de diciembre y su video lyric está disponible en YouTube. Esta canción es una propuesta que pretende calar en el público cartagenero y, ¿por qué no?, en el colombiano. Que los enamorados se identifiquen con ella, que la dediquen, la bailen y la canten. Esa es la segunda parte de este sueño sonoro.