Tres reyes vallenatos recibieron la réplica del 'Rey de Reyes'

La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata en su campaña de entrega de la invitación al 50º Festival de la Leyenda Vallenata/IV Rey de Reyes, les regaló la réplica de la corona a los Reyes Vallenatos Ciro Meza Reales, Julián Rojas Teherán y Mauricio De Santis Villadiego.

Estos promotores del vallenato clásico agradecieron la invitación y anunciaron que estarán presentes en el máximo eventos de acordeones, cantos y versos de Colombia que se llevará a cabo del 26 al 30 de abril.

El presidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata Rodolfo Molina Araujo, indicó que “ha sido de buen recibo por parte de los Reyes Vallenatos este detalle de la invitación que seguiremos haciendo en distintas ciudades del país hasta llegar a completar la totalidad. Gracias a todos los Reyes Vallenatos por seguir unidos a esta causa de la conservación y promoción del auténtico vallenato, tarea que llegará a los 50 años”.

“MI AMOR ES EL VALLENATO CLÁSICO”: CIRO MEZA

“Siempre he estado listo para hacerme presente en el Festival Vallenato porque este es mi amor desde niño. A lo largo de mi carrera música he cultivado el vallenato clásico. Hoy, que me cursan la invitación acepto y ya estoy listo para la sana competencia con mis compañeros los Reyes Vallenatos. No necesito ensayar porque siempre he interpretado ese vallenato que nos identifica por todas partes. Gracias a la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata por esa tarea extraordinaria que adelanta. De salida tengo a mi hermano Alvaro como contendor, y en la tarima nos veremos”.

“No fallaré a esta bella cita vallenata”: JULIÁN ROJAS

“Gracias a Dios y a la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata por la invitación. Desde hace algún tiempo y a través de las redes sociales estoy metido de lleno en la promoción del 50º Festival de la Leyenda Vallenata, que será grandioso porque estarán presentes los grandes exponentes de este bello folclor. Ya estoy preparado para asumir el compromiso con la música que quiero y defiendo. Espero que mis colegas, los Reyes Vallenatos, participen para que siga siendo más grande este maravilloso folclor”.

“CONTESTARÉ PRESENTE PORQUE ES LO MÍO”: MAURICIO DE SANTIS

“Gracias, y que bella ocasión para estar presente y al lado de mis grandes amigos, los Reyes vallenatos. Esta cita nadie se la puede perder porque es la propia esencia del folclor vallenato. Como lo he dicho voy a contestar presente porque esto es lo mío. Desde hace rato me vengo preparando para desempeñar el mejor papel Aprovecho este espacio para invitarlos a la más importante fiesta folclórica y musical de Colombia que se celebrará a finales del mes de abril”.

En los próximos días la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata estará dando a conocer el cronograma de inscripciones para los concursos Reyes de Reyes de los Reyes Vallenatos en acordeón, canción vallenata inédita y piqueria. Además, de los concursos de acordeón infantil, juvenil, aficionado y piloneras.