Trump y expresidentes de EEUU lloran muerte de Aretha Franklin

El presidente de EE.UU., Donald Trump, y varios de sus antecesores en el cargo lamentaron hoy la muerte de la cantante Aretha Franklin, fallecida en Detroit a los 76 años y considerada como "uno de los mayores tesoros nacionales" por el exmandatario Bill Clinton (1993-2001) y su mujer, Hillary.

Trump homenajeó en Twitter a Franklin, a la que describió como "una gran mujer": "Ella era una gran mujer, con un maravilloso regalo de Dios, su voz. ¡La echaremos de menos!".

The Queen of Soul, Aretha Franklin, is dead. She was a great woman, with a wonderful gift from God, her voice. She will be missed!

Por su parte, Bill y Hillary Clinton destacaron en un comunicado que la artista era una persona "elegante, grácil y totalmente comprometida con su arte".

"Durante más de 50 años, ella removió nuestras almas", agregaron los Clinton, que recordaron que la primera escuela de música para la "reina del soul" fue la iglesia.

El expresidente Barack Obama (2009-2017) señaló, por su parte, en un comunicado que, a pesar de que Franklin haya "pasado a un lugar mejor", su don de la música "permanecerá siempre para inspirar a todos".

"En su voz, podíamos sentir nuestra historia: nuestro poder y nuestro dolor, nuestra oscuridad y nuestra luz, nuestra búsqueda de la redención y nuestro respeto ganado con tanto esfuerzo", apuntaron Obama y su mujer, Michelle.

Aretha helped define the American experience. In her voice, we could feel our history, all of it and in every shade—our power and our pain, our darkness and our light, our quest for redemption and our hard-won respect. May the Queen of Soul rest in eternal peace. pic.twitter.com/bfASqKlLc5

— Barack Obama (@BarackObama) 16 de agosto de 2018