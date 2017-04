Tú me lo cambiaste Aida Luz Villa y Alfredo Gutiérrez

Grabar un tema con Alfredo Gutiérrez es un sueño para los intérpretes del Vallenato, ha sido Rey Vallenato en tres ocasiones y su música ha permanecido vigente durante varias generaciones.

Pero para este intérprete, su anhelo era cantar con la heredera musical de Abel Antonio Villa, Aida Luz Villa. Y se dio.

En septiembre de 2016 estos dos grandes de la música decidieron cumplir ese deseo. Aida Luz tenía un gran repertorio, y lo mostró al maestro Alfredo, en un inicio le parecieron canciones que les faltaba melodía, eran tristes para él, pero hubo uno que lo atrajo. “Le gustó este tema porque es ‘guapachoso’ y tiene un buen mensaje”, dice Aida. Se refiere a la canción ‘Tú me lo cambiaste’ de su autoría.

La canción cita a una mujer que a pesar de estar casada se siente sola porque el esposo no le dedica tiempo, no tienen buena comunicación y el matrimonio se está deteriorando. A este mensaje inicial se le hicieron arreglos para cantarlo a dúo. En la nueva versión, el maestro hace las veces del esposo mujeriego que se va dando cuenta que está destruyendo su hogar y cambia su forma de actuar.

Dice Aida Villa que el fin de esta canción es edificar hogares, es un tema que está dirigido a todos los públicos, cristianos, católicos y todas las religiones.

“Un día Alfredo me preguntó que cómo era yo para grabar y yo le dije ¿por qué maestro? Y me respondió: porque yo soy “ran tan pam”, así es como habla él”, relata entre risas Aida.

Tardaron ocho días en hacer los arreglos de la canción, a pesar de tener un ingeniero de sonidos y todo un equipo en el estudio, estos dos artistas estaban pendientes de cada detalle, querían que la canción fuera perfecta, a fin de cuentas, era algo que ambos querían que sucediera hace mucho tiempo.

‘Tú me lo cambiaste’ ha tenido gran acogida, recuerda Villa que ha recibido llamadas de personas que han acogido este mensaje y dan testimonio del cambio que han experimentado.

Los inicios de Aida Luz Villa

Ella te lo cuenta. “Desde que nací veía a mi papa cantando y tocando el acordeón y yo quería cantar, quería ser como él. Participaba en concursos del colegio, cantando y bailando, pero mi papá no me apoyaba, el quería que yo estudiara.

Cuando estaba en cuarto de bachillerato (noveno), había una presentación en el colegio y mi papá estaba en primera fila, yo salí y canté música tropical y todo el mundo, incluyendo a mi papá, se pusieron a aplaudir y bailar. Tuve que alargar la presentación porque la gente me pedía más canciones.

Cuando terminé mi papá me abrazó y me felicitó, me dijo que estaba muy orgulloso de mi, que cantaba muy bonito, pero que estudiara porque la música es un campo muy difícil y él tenía miedo de que yo fracasara. Así que terminé el colegio, estudié psicología y diseño de modas. Me casé, tuve tres hijos maravillosos. Y ya cuando estaba realizada mi esposo me dijo que cantara, que eso era algo que yo quería hacer, así que me empezó a apoyar”.

