U2 lo entregó todo en Colombia

Una noche fría, despejada con luna llena, fue el complemento perfecto para el único concierto de U2 en Colombia, este sábado en el estadio El Campín, con un Bono y su activismo social a flor de piel.

Por años, los seguidores de la banda irlandesa los estaban esperando. Su anterior gira con su famoso escenario 360 grados, estuvo a punto de llegar hace seis años al país, pero la negativa de prestar el estadio El Campín para dicho fin lo impidió.

La cita por fin se hizo realidad con un montaje que tomó casi cuatro días de trabajo, mientras que en la madrugada del sábado llegaron los primeros fanáticos para hacer la fila e intentar lograr el mejor lugar para no perder detalle alguno de este concierto.

TELONERO DE LUJO

Con estadio lleno, cerca de 40 mil personas, el cantante británico Noel Gallager dio inicio al espectáculo a las 7:30 p.m. con una mezcla perfecta entre sus canciones en solitario y sus éxitos haciendo parte de la desaparecida banda Oasis, una de las últimas máximas genialidades del rock inglés.

Sencillo en el escenario, acompañado de una pantalla de vídeo ubicada a un extremo del escenario, hacia posible que en todo el estadio se viera su presentación que duró 50 minutos.

Noel ya había estado en Colombia haciendo parte del Festival Estéreo Picnic y en su retorno no olvidó en interpretar Champagne Supernova, Wonderwall y Don’t look Back in Anger, algunas de las grandes canciones que realizó junto a Oasis.

Pasadas las nueve de la noche, por fin el turno fue para Bono y su corte, con su nuevo espectáculo 'The Joshua Tree' homenaje a los 30 años de la publicación de este, uno de sus grandes álbumes.

Durante las primera canciones no se hizo uso de la pantalla gigante que hizo que buena parte de los asistentes no pudieron ver a los artistas en escena.

Un espectáculo lleno de legendarias canciones en medio de las cuales Bono lanzaba todo tipo de mensajes, donde no dejó de nombrar a Gabriel García Márquez, Fernando Valejo y hasta James Rodríguez.

Pero además de agradecer la paciencia de los colombianos por tantos años de espera a que U2 llegara al país, a lo largo del concierto fueron constantes los mensajes sobre la reconciliación y la búsqueda de un país de alejarde de la guerra.

Tras 'Sunday Bloody Sunday', el concierto se llenó de lo mejor del repertorio de estos irlandeses, con una buena dosis de lo que Bono llamó el Lado B, con buenas canciones que nunca fueron lanzadas en las emisoras del mundo.

Al tocar el sencillo ‘Ultraviolet’, se mostró en la pantalla gigante los rostros de mujeres destacadas del mundo, entre las que se encontraban Policarpa Salavarrieta, Totó la Momposina y la hermosa deportistas Catherine Ibarguen.

La velada finalizó con ‘One’, momento en que la pantalla gigante presentó una inmensa bandera de Colombia con la famosa paloma de la paz, que emocionó hasta las lágrimas a muchos de los asistentes al estadio El Campín.

Ahora, U2 continuará su gira de conciertos por Chile, Argentina y Brasil con este imponente show.