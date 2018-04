Un año sin Martín Elías: Así lo recuerdan sus amigos

Nostalgia. Esa es la palabra que más se escucha hoy entre los que recuerdan a Martín Elías. Ha pasado un año desde su muerte, y sus más cercanos compañeros de lucha vallenata hablan de su vida, de sus virtudes y sueños. De todo lo que perdió el folclor vallenato el 14 de abril de 2017, por culpa de un accidente en cercanías a San Onofre (Sucre).

Rafael Santos

Lo que siento hoy es mucha nostalgia. Nostalgia porque Martín era un ser que llenaba los corazones, no solo de sus seguidores, sino a su familia, a su papá, a sus hermanos. Se siente el vacío”, dice su hermano mayor, Rafael Santos Díaz.

Para Rafael Santos, Martín dejó una huella imborrable gracias a su talento y su nobleza. Todavía le duele no haberse podido encontrar con Martín Elías en Cartagena en aquella Semana Santa fatal, la de 2017. Poque todos se iban a encontrar aquí, para descansar y disfrutar, pero la muerte se interpuso en la vía, y Martín nunca llegó.

“Ya no lo puedo revivir, pero me siento muy orgulloso del nivel musical y artístico que alcanzó, lo demostró en ‘Sin límites’, su último álbum (publicado después de su muerte). Murió siendo el artista más sonado de Colombia y supo interpretar un vallenato juvenil, sin traicionar las raíces del género”.

La canción con la que más lo recuerda es ‘El terremoto’, uno de los más grandes éxitos de Martín, que catapultó su fama en Colombia y el mundo.

Peter Manjarrés

A Martín lo recuerdo como un niño. Crecimos en el mismo barrio, siempre lo vi como a un niño que soñó lo que iba a ser y lo logró muy joven. La luchó, no por el apellido del papá fue fácil alcanzar el éxito, por eso lo recuerdo como un luchador”, dice Peter, colega, amigo y admirador.

“De él extraño su música, quisiera escuchar una nueva canción suya, hace falta en los conciertos. El vallenato joven está huérfano. Era un ser humano grande, y no es todos los días que nace un ser como él, se fue un grande”, remata.

Erick Escobar

Ese Viernes Santo, Colombia y el vallenato perdieron a un ser invaluable”, dice Erick Escobar, uno de los coristas que acompañó a Martín hasta su último día.

“Recuerdo que él estaba molesto por la hora del show, porque lo retrasaron hasta las 5 a. m., y no queríamos tocar a esa hora. Le dije: ‘Pollo, vamos, hay que sacar la presentación adelante”. Salimos al compromiso y nadie se imaginó que después iba a pasar lo que pasó”.

“De Martín destaco que supo cargar la responsabilidad que tenía con su dinastía, ser hijo de Diomedes... Estaba saliendo airoso y brillante, estaba en el mejor momento de su carrera”.

JuanK Vega

De Martín extraña todo. A JuanK Vega, su mánager durante los últimos dos años, le parece que hay más cosas que pudieron hacer juntos. “Extraño su forma de ser, sus consejos, al amigo incondicional y al artista con mayor proyección en el vallenato actual. A ese artista querido por el pueblo”, dice.

Martín fue su padrino de matrimonio. Se conocieron en las tarimas, se encontraban en los aeropuertos y hablaban, así afianzaron una amistad que trascendió a lo profesional. “Él me propuso ser su mánager una vez en Arjona, primero dije que no y como a los tres meses volvió a decirme, y acepté”, cuenta.

Felipe Peláez

Para Felipe ‘Pipe’ Pleláez, el recuerdo más recurrente de Martín es ese cariño genuino que siempre le expresaba a sus amigos. “Me acuerdo mucho de una anécdota, cuando grabamos el video de ‘Pero, ¿qué hago?’ en Nueva York, Martín casi ni hablaba y me decía: ‘Nojoda, para que no dudes que yo te aprecio, ¿oíste?’, porque estábamos grabando a -11 °C, imagínate en Nueva Yor con ese frío, los lagos congelados y a Martín se le pusieron los labios morados. ‘Esto es mucho apreciarte, carajo, ¿no podías grabar en otra parte’... ¡Ya la canción la cantamos, quedó muy bonita! El video muy sencillo y muy nostálgigo”.

Sentido homenaje

La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata organizó un homenaje a la memoria de Martín Elías en Valledupar. Hoy, a las 9 a. m., habrá en su tumba del cementerio Jardines del Ecce Homo, una ofrenda floral acompañada por la presentación de Los Niños del Vallenato de la Escuela Rafael Escalona, quienes estarán interpretando varias canciones. Habrá 14 misas en las iglesias de la ciudad y oraciones de una comunidad cristiana. Sus familiares le darán una serenata.