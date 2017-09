Un café con Alejandra

Por Eidis Figueroa Arnedo

“Le atribuyo mi personalidad a mi infancia”, así considera Alejandra Oraa que obtuvo toda su gracia y alegría, características que la han llevado a ganarse un lugar en CNN en Español como presentadora desde hace 7 años, cuando ella solo tenía 23.

Alejandra es oriunda de La Guaria, Venezuela, pero desde muy pequeña y debido a una tragedia que dejó inhabitable el lugar, tuvo que irse a vivir a Estados Unidos con su familia.

Con esfuerzo y dedicación Alejandra ahora es presentadora del programa matutino de CNN en Español ‘Café CNN’, trasmitido desde Atlanta. También conduce ‘Destinos’, el programa que visita los rincones turísticos y tesoros históricos más populares del planeta, y es Embajadora de buena voluntad para América Latina y el Caribe para ONUSIDA. Además esta talentosa mujer fue ganadora del premio Emmy en el 2016.

¿Por qué ser periodista?

- Porque me gusta mucho el arte. Me gustaba la música y pensé dedicarme a algo relacionado con eso, pero un día tengo la oportunidad de trabajar como presentadora de música y ahí me di cuenta de que eso era lo que quería hacer. Creo que el periodismo es un arte, el arte de las letras, de contar historias. Soy curiosa de naturaleza, habladora, me encanta contar historia; esta era la profesión que me llamaba definitivamente.

¿Cómo llegas a CNN en Español?

Estuve un par de años trabajando en un canal local en Miami. Fui a CNN en busca de un empleo pero como productora, ellos ya sabían que yo tenía experiencia en cámaras y me dijeron que si quería hacer una audición.

Tenía tan solo 23 años, pensé que era muy joven pero si ellos creían que yo tenía la capacidad para hacerlo, por algo era.

Siendo tan joven, ¿qué crees que te hizo merecer ese puesto?

- Demostrar que la inmadurez no tiene nexos con la edad, que la edad no importa pero la madurez sí. Yo creo que los jóvenes no tienen muchas oportunidades porque piensan que no van a estar a la altura de las obligaciones. Y ellos (CNN) se dieron cuenta de que conmigo no iba a pasar, yo iba a tomar esa oportunidad como la más grande de mi vida, lo cual fue así.

¿Cómo ha sido tu experiencia como Embajadora de la Buena Voluntad?

-Gratificante, he aprendido mucho de mi región. También ha sido muy duro darme cuenta cuánto nos falta por avanzar en la cultura y darme cuenta de la realidad; la ausencia de derechos humanos, que las personas no tienen las mismas oportunidades. Me ha gustado mucho crecer, trabajar con ellos y ayudar. Yo creo que el periodista entra a este oficio porque sin lugar a duda es un oficio de servicio, cuando estás trabajando como embajadora haces lo mismo, es una unión perfecta.

¿Cuál es tu opinión sobre la situación de Venezuela?

- Lamentable, me rompe el corazón ver cómo a la gente de mi pueblo le cuesta algo tan sencillo como comer. No importa cuánto trabajen no les alcanza para la comida y si tienen dinero no encuentran comida para comprar. Quisiera que viéramos un cambio. Esto ya no es cuestión de política, es cuestión de humanidad. Venezuela vive una grave crisis humanitaria.

Proyectos a corto y largo plazo...

- Ya llevo 7 años trabajando en CNN y 3 años con el programa de viaje ‘Destinos’, el año pasado cerré la temporada aquí, en Cartagena. Me veo aún creciendo con CNN en español y trabajando de la mano con las Naciones Unidas; me gustaría seguir creciendo para ayudarle a las mujeres de nuestra región a empoderarse, a que se den cuenta que podemos llegar a hacer cosas maravillosas.