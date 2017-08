¡Un ritmo pegajoso! Elio Boom vuelve recargado con nuevo sencillo musical

“Vengo con mi estilo y sabrosura para poner a bailar a los amantes de la champeta de todo el mundo. Me caracteriza la buena letra, los sonidos propios de la champeta y el buen humor, así que está canción pinta bien para las fiestas novembrinas, diciembre y el Carnaval de Barranquilla”.

Feliz y entusiasmado, así está Francisco Elio Corrales Cuesta, conocido artísticamente como Elio Boom, con su nuevo sencillo ‘Apetito sexual’.

¡Bien chévere!

El reconocido champetero, considerado un maestro del género, asegura que la canción es un “palo” y por eso invita a los cartageneros a escucharla. “El tema trata de una mujer que es muy ardiente en la cama, lo que ocasiona que su esposo no quiera salir de casa y que se derrita de pasión por ella. Hay mucho humor, pero sin vulgaridad”, explica el artista que tiene 27 años llenándonos de éxitos.

El intérprete de ‘Carlitos, el travieso’, ‘Turbina’, ‘húndelo todo’ y ‘Echen agua’, lanza el sencillo hace pocos días y la aceptación del público es sorprendente.

“Vivo en el barrio Nuevo Campestre, donde tengo un picó que se llama El Way Tezo, allí fue donde primero puse a sonar el disco y a la gente le encanta. El tema está en mis redes sociales y voy a seguir visitando medios de comunicación para “pegarlo. La canción es de mi autoría y bajo los arreglos del popular guitarrista Luis García”, asegura el turbeño que se siente un heroico más.

¡Un maestro!

Elio dice que le gusta lo que hacen los nuevos talentos de la champeta. “Están innovando, tratando de llevar el género a todo el planeta, eso me gusta y lo apoyo. Muchos de estos nuevos artistas me dicen que soy un maestro y me piden consejos, algo que me llena de orgullo. Espero cantar champeta hasta el último día de mi vida”, relata.

Para el champetero no hay nada más importante que la disciplina. “Gracias a mis valores, amor por el arte y la cultura y mis deseos de ser alguien de bien es que he logrado tantas cosas, la disciplina es importante en el mundo de la música que tiene tantos peligros”, apunta.

El 9 de septiembre estará en La Guajira promocionando el sencillo y haciendo presentaciones, luego, el 23 cantará en la ciudad. Si deseas escuchar la canción, puedes seguirlo en sus redes sociales como @elioboomelquecantabonito.