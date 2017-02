Una ex de Piqué sería la razón por la que esposa de Messi no soporta a Shakira

A finales del 2016 se dio a conocer la noticia de que Shakira, esposa de Gerard Piqué, y Antonella Roccuzzo, compañera sentimental de Lionel Messi, no se llevan bien, tanto así que en las reuniones que ha organizado Rocuzzo, jamás se ha visto a la colombiana. Hasta ese momento no se conocían las razones de la rivalidad pero hoy varios medios revelaron los detalles de esa enemistad. (Lea aquí: ¿Esposa de Messi no es compatible con Shakira?)

Según la prensa española, la historia comenzó en 2008 cuando Gerard mantenía una relación sentimental con Nuria Tomás. El español ingresó al Barcelona en ese mismo año, entablando una buena amistad con Messi y su novia Antonella. Con el paso del tiempo y luego de salidas juntos, Tomás y Rocuzzo se hicieron muy buenas amigas.

Todo marchaba bien entre ambas parejas, hasta que en 2010 el deportista catalán conoció a la barranquillera durante el rodaje de su éxito “Waka, Waka” y comenzó su plan de conquista, sin importar que Shakira estaba comprometida y que él todavía estaba con Nuria.

Días después, Piqué decidió dejar a Nuria para comenzar una relación seria con la artista, en ese momento fue Rocuzzo quien intervino y consoló a la ex del futbolista. Como buena amiga prefirió mantener distancia con Shakira.

El hecho molestó tanto a Antonella, que después de varios años sigue con la idea de no tener en su círculo social a la madre de Milan y Sasha. A raíz de este episodio, ambos jugadores del Barcelona se han distanciado, estrechándose las manos solo en la cancha.