"Una mala cirugía casi me lleva a la muerte": Laura Bozzo

Reconocida por su programa ‘Laura en América’ y por frases célebres como “Qué pase el desgraciado”, así es recordada la abogada y presentadora Laura Bozzo, quien por estos días tiene preocupados a sus seguidores, pues desde hace varios meses no la han vuelto a ver en el programa e incluso se rumoraba que su ausencia se debía a una discusión con el canal Televisa.

El pasado 30 de marzo, Laura publicó en sus redes sociales una foto donde aparece en la cama de un hospital, en el que permanece internada luego de haber sido sometida a una tercera cirugía. La imagen, que está acompañada del mensaje: "Acabo de salir de la operación, un éxito total. Gracias a mi virgen de Guadalupe y a ustedes por su apoyo, ya regreso", demuestra que la operación fue exitosa y que la peruana está en proceso de recuperación.

Acabo de salir de la operación un éxito total gracias a mi virgen de Guadalupe y a ustedes por su apoyo♥️ya regreso pic.twitter.com/VRkfWWNjd6 — Laura Bozzo (@laurabozzo) 30 de marzo de 2017

Al parecer, la presentadora peruana fue operada por primera vez en octubre de 2016 para prevenir el cáncer de útero, pero hubo un error y por negligencia médica le cortaron parte del intestino, dejándola al borde de la muerte.

"El mismo día se me hinchó la barriga. Al día siguiente vino una doctora y presionó mi estómago, sacó todas las heces que estaba acumulada. Me operaron inmediatamente. Lo que más me dolió es que me hicieron firmar letras y documentos sin que un familiar estuviera en mi costado”, afirmó Bozzo en su cuenta de Twitter.

Además agregó que debido a esta mala cirugía, ha perdido contratos, su trabajo en el programa y ha gastado mucho dinero en medicamentos y cuidados, por lo que entabló una denuncia para que se haga justicia.

Hoy Laura, quien está radicada en México, permanece bajo observación médica y fuera de peligro, esperando retomar pronto su programa ‘Laura en América’, con el que se hizo famosa por tratar diversos temas de familia.