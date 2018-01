La entrevista del Canal Uno que enfureció a Valentina Lizcano

Una airada reacción tuvo la actriz Valentina Lizcano tras la pregunta de una periodista sobre su orientación sexual.

La penosa situación sucedió momentos después de que Lizcano diera una entrevista al programa ‘Lo sé todo’ del Canal Uno, donde le preguntaron que si tenía algo con otra mujer por sus coqueteos con amigas suyas en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz manifestó su molestia y expresó que no entiende porqué la llaman para entrevistarla por su vida íntima, y no por su trabajo y logros.

"ES REAL!!! Que te llamen para entrevistarte por tu trabajo y logros y que resulten haciendo preguntas de tu vida íntima? ES REAL? Que tengo que decir con quien comparto mi vida sexual? ESO ES PERIODISMO? DE VERDAD? QUE TAL EL TITULAR “HABLA DE SUS COQUETEOS EN REDES CON OTRA MUJER”???? A mi no me vuelvan a llamar para perder el tiempo en entrevistas insulsas y mal intencionadas, ni vengan a disfrazar las cosas y a darle de comer pendejadas al pueblo, generen contenido inteligente y real y más bien venga y hablamos de lo que es importante de un mundo donde este tipo de cosas podían destruir un matrimonio, una familia o poner en entredicho una custodia", indicó.

Además, dejó claro que no es lesbiana, aunque si conoce muchas mujeres que saben amar mejor que cualquier supuesta pareja “normal”.

"El amor no es cuestionable y aunque no soy lesbiana si conozco muchas que saben amar mejor que cualquier supuesta pareja “normal”. Y si me vas a entrevistar por lo menos a mi se igual de honesta y frontera, no existe necesidad de amarillismo conmigo, yo no me escondo porque NO TENGO MIEDO", puntualizó.