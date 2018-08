Valeria Ayos Bossa, la cartagenera que ganó Miss Earth Colombia

La nueva Miss Earth Colombia es cartagenera. Se llama Valeria María Ayos Bossa, tiene 24 años y nació en nuestra ciudad, pero desde muy pequeña se crió en San Andrés y Providencia.

Valeria fue coronada como Miss Earth Colombia en la noche del jueves, durante una ceremonia que se realizó en Bogotá. Este es un certamen de belleza con un concepto ambiental y social, en el que participan representantes de los diferentes lugares de Colombia, seleccionadas por su conocimiento, compromiso social y ambiental. Su edición 2018 se realizó entre el 13 y el 23 de agosto, y participaron 12 mujeres que no representaban ciudades o departamentos, sino parques o reservas naturales, Valeria concursó por Old Providence McBean Lagoon (que está en el archipiélago de San Andrés y Providencia).

Las premiaciones en Miss Earth no son reina, virreina y princesa, sino con los cuatro elementos: tierra, aire, agua y fuego. Cada una irá a un concurso internacional a representar a Colombia. La misión de Valeria será representarnos en Miss Earth International, que se realizará en octubre en Filipinas.

“Mi deber es continuar con actividades ambientales que promuevan educación y conciencia sobre el medio ambiente, capacitarme y seguir llevando un mensaje de preservación y cuidado de nuestro entorno, porque somos un país megadiverso que está deteriorándose por nuestras malas prácticas”, concluyó la nueva reina.

El proceso de Valeria

“Desde el año pasado me propusieron participar en Miss Earth, pero estaba de intercambio académico en la Universidad Complutense de Madrid y no pude inscribirme, este año, al finalizar mi último semestre académico, decidí participar e inscribirme. Lo hice por mi interés de representar al archipiélago y a sus ecosistemas, que no son visibilizados, que son muy importantes para el país pero que sufren el impacto del turismo masivo”, explica la estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.