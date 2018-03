Vea aquí el video oficial de 'La que no me conoce' de Peter Manjanrrés

El cantante de vallenato Peter Manjanrrés lanzó este miércoles el video oficial de su más reciente canción 'La que no me conoce'. Lea aquí: La magia de Cartagena, en nuevo video de Peter

La composición es de la autoría de Diego Daza y hace parte de la versión digital del álbum ‘Lo que tú querías, un vallenato’, de Peter Manjarrés y Juancho De La Espriella, que incluye 18 canciones, mientras que el disco físico tiene 14.

"Ay vela, ve, claro sí, cómo no

la que no me conoce y que llama

toditas las noches, a decirme que

todavía no me ha podido olvidar", dice el coro.

“Es una canción con la que estamos contentos. Lo más importante es que se pegó en la calle, con la gente… es un éxito natural. Aquí, en Cartagena, una de las emisoras que más pone vallenato la tiene sonando muy bien y para nosotros es una bendición de Dios, principalmente, y del público, que la hayan escogido”, expresó Peter en una reciente entrevista con El Universal.

‘La Puerta de oro de Colombia’ y ‘La Heroica’ fueron los escenarios escogidos para la realización del videoclip, rodado bajo la dirección de Antionio Flórez films y con la participación de Mafe Romero como protagonista.

El video ya está disponible en el canal oficial de Youtube de Peter y en plataformas digitales.