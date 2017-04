Video: La 'Historia' de Mr. Black que conmueve a sus fans

“Me hizo llorar”, “La humildad ante todo”, son algunos de los comentarios que ha recibido el nuevo video de la canción ‘Mi Historia’, interpretado por el artista de champeta Mr Black.

Las imágenes grabadas en un barrio popular de la ciudad han revolucionado las redes, pues cuentan la historia de cómo ha sido la vida de este cartagenero y cómo ha logrado obtener el éxito del que actualmente goza.

El clip, que con pocas horas de haber sido compartido en internet ya cuenta con más de 12 mil reproducciones en YouTube, muestra cada una de las alegrías, tristezas y dificultades por las que ha pasado el ‘Presidente’ en su afán de agradar con su champeta a la industria musical y al exigente público.

Mr Black, cuyo verdadero nombre es Edwin Antequera Mercado, es reconocido por ser uno de los mayores exponentes de la champeta de ayer y la de hoy, denominada “champeta urbana”.

Con su sencillez y carisma ha logrado llevar este ritmo a cada rincón, poniendo su toque musical en tarimas nacionales e internacionales sin temor a las críticas. Su sexto sentido lo llevó por un nuevo camino que otros veían sin salida y que hoy se erige en todo el mundo.

Este sábado con el videoclip de ‘Mi Historia’, esperado por los seguidores del género, ‘El Presidente’ ha generado reacciones positivas entre los cartageneros y entre otros artistas que igualmente apoyan este ritmo.

Las calles, casas y el cementerio de Olaya Herrera sector ‘El Porvenir’, donde nació Mister, fue el escenario del clip. Adultos, niños y amigos del artista fueron los protagonistas de este rodaje, que muestra la emoción de la gente, el cariño que sienten hacia él y de dónde viene.

Un video donde las estrellas son la gente de mi barrio (mi #historia video oficial)No te pierdas el gran lanzamiento de mi nuevo video musical #mihistoria este viernes 31 en exclusiva por mi canal de #youtube MR BLACK EL PRESIDENTE @replayproduction Una publicación compartida de Mr Black El Presidente ® (@mrblackelpresidente) el 31 de Mar de 2017 a la(s) 9:00 PDT

“Aprendí que el camino al progreso no es rápido ni fácil, de los errores se aprende y en pila. Toda persona tiene segundas, terceras y todas las oportunidades que quieran darse para salir adelante. Tú decides que camino tomar, no hay límites para triunfar”, es el mensaje con el que finaliza el videoclip, que busca generar en los jóvenes cambios en su vida para que no cometan los errores, que él o sus amigos alguna vez cometieron.

Cabe recordar que hace pocos meses, Mr Black lanzó “El Spray”, tema explosivo junto a Orlando “El Gato” González, que motiva a bailar con el sensual movimiento de caderas característico del intérprete. Es un historia que nació en calles de La Heroica, cuando el artista escuchó cantar al joven vendedor de chicles.

