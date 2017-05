Video: Nicki Minaj, celosa por piropo de Drake a Vanessa Hudgens

Durante la entrega de los Billboards Music Awards ocurrió una escena que no pasó desapercibida.

Cuando el rapero Drake subió a recibir uno de sus 13 trofeos (premio Top Billboard 200 Album), dijo en su discurso “estamos en la Tierra por un tiempo limitado, y debemos mostrarnos amor mientras estamos aquí”, y, quizá por ello, comenzó a elogiar a Vanessa Hudgens.

“Luces increíble esta noche”, le dijo a la actriz. La inmediata reacción de Minaj fue capturada por la cámara: “¿Perdón? ¿Y qué hay de mí?”, expresó con celos.

Su cara ya se hizo viral en las redes sociales, aunque al final, Drake le dedicó unas sentidas palabras que cambiaron su expresión.

“Nicki Minaj, estoy muy feliz de que encontramos nuestro camino de vuelta porque te amo, y nunca podría verte de otra manera”, dijo el rapero. Desde su asiento, ella respondió “Te amo, te amo, te amo”.

CONGRATS, @Drake "Views" was awarded the #BBMAs for Top Billboard 200 Album! ✨ pic.twitter.com/zAZWBmFMtp

— BillboardMusicAwards (@BBMAs) 22 de mayo de 2017