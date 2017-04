Video: Valledupar le canta a Martín Elías

El Parque de la Leyenda Vallenata Consuelo Araújo Noguera, con una capacidad para 40.000 espectadores, quedó insuficiente este domingo para albergar a todos los seguidores de Martín Elías Díaz que querían despedirse de cerca de su artista y corear sus canciones junto a otras grandes voces de este folclor.

Una cita dolorosa cumplieron intérpretes como Silvestre Dangond, Iván Villazón, Jean Carlos Centeno, Poncho Zuleta, Jorge Oñate, el Mono Zabaleta, Elder Dayan y su propio hermano Rafael Santos, para cantarle con el alma a Martín Elías y elevar a través de la música una plegaria sentida al cielo para que allá sea acogido por los eternos juglares del vallenato.

Vea aquí la presentación de Rafael Santos.

Valledupar vestida toda de amarillo, el color de los "Martinistas" se volcó al recinto musical y con aplausos y vivas a todo pulmón manifestaron el cariño que sienten por el hijo "favorito" de Diomedes Díaz.

Uno de los momentos más sentidos de todo el homenaje fue cuando el hijo mayor de Martín Elías tomó el micrófono para cantarle a su padre un verso y su voz se le quebró con el llanto.

Con las canciones del "Cacique de la Junta", los cantantes vallenatos subieron uno por uno al escenario a cantarle Martín y a despedirse de él con versos improvisados.

"No vine con el ánimo de cantar hoy... Quiero ser sincero, vengo muy compungido a despedir en este acto solemne a Martín Elías, promesa del canto vallenato. Perdió la vida Martín, pero también nuestro folclor perdió una voz muy grande. A la juventud del vallenato le digo reflexionemos, a mis hijos, a mis sobrinos... Dios mío el cielo está nublado hoy porque se fue una alma bendita. Le digo a sus hermanos Rafael Santos y Diomedes de Jesús y a Patricia, les digo que no me siento con capacidad de cantar; yo que siempre he sido un precursor de la música vallenata... pero con un verso o con dos debo hacerlo porque Martín Elias representaba el futuro del canto vallenato", expresó Jorge Oñate antes de cantarle a Martín Elias La Juntera, éxito de Diomedes Díaz.

Iván Villazón antes de cantar "La Sombra" pronunció las siguientes palabras: "Es triste irse a una edad tan temprana porque todos los sueños terminan abruptamente, por eso nos duele tanto; quedamos con el corazón roto, esperando más, sabíamos que Martín nos iba a dar más. Aquí estamos sus mayores de la familia vallenata representados hoy por Poncho Zuleta, Jorge Oñate y mi persona, estamos aquí diciéndole a sus fanáticos y a su familia que no están solos, que los vamos a rodear. Lo quisimos como a un hijo porque él se lo ganó, no por ser hijo de Diomedes sino porque él se lo ganó".

Vea aquí la presentación de Iván Villazón.

Tras Villazón subió al escenario Silvestre Dangod para cantar uno de los éxitos más rotundos de Martín Elías, "Diez razones para amarte". "Se fue en su mejor momento porque tenía el alma pura y sincera. Te queremos muchachito bonito", expresó Silvestre.

"... Me invade una inmensa tristeza en mi corazón, como seguro le pasa a todos ustedes, me uno al dolor de su familia... Martín hoy le pido a Dios que te reciba en su Santo Reino y sé que donde estés vas a llevar esa alegría que te caracterizó y que desde donde estés nos vas a cuidar a todos tus colegas; Martín que difícil va a ser vivir sin ti, ya no habrá más conciertos... esto es una cosa de locos, quedamos sin el 'Terremoto musical', pero aqui en la tierra tu historia continúa Martín... estás en el cielo para brindarle tu humildad a todos... ay ombe Martín nos dejaste solos, tantos planes. Lo que siempre admiré de ti fue tu nobleza y tu buen corazón... manejabas mucha responsabilidad y dabas más de lo que tenías, heredaste lo mejor de tu papá, la humildad", le dijo Peter Manjarres a Martín Elías desde el escenario, con voz entrecortada. Manjarres no pudo contener las lagrimas mientras hablaba como preambulo a entonar "Mi primera cana" de Diomedes Díaz y "Ábrete", del propio Martín Elías.

Iván Zuleta versió en tarima para el "Gran Martín Elías". "Martín en vida fuiste grande, nadie te va a reemplazar y ahora cantas con tu padre en el coro celestial.

Ivan Zuleta invitó a Patricia Acosta, madre de Martínn Elías, a la tarima y con ella a su lado cantó: "!Ahijado yo a ti te quiero y te lloro todavía, que me saquen los pañuelos quien quiera a Martín Elías. A Dios le voy a implorar que te preste inteligencia y paciencia para que dejes de llorar y Dios te va a demostrar que te prestó un angelito... mi ahijado se marchó y está en el reino de Dios, reino que le pertenece. Mi ahijado debió partir porque Dios lo necesita, cuando Dios vio a Martín corta la flor más bonita. Le pido a la gente mía, con la que me encuentro llorando y con las manos arriba me despiden a mi ahijado. Todos por Martín".

Luego de Iván Zuleta pasó al escenario Enaldo Barrera, conocido como "Diomedito" para cantar "El Gran Guajiro", canción que según dijo Martín Elías le pedía que cantara en todas las parrandas vallenatas donde se encontraban porque le decía que le recordaba a su padre, Diomedes Diaz.

Con un video de Martín Elias versiando al lado Rafael Santos se vivieron escenas de dolor entre el público y los familiares. Luego el turno fue para el grupo Kavra, que cantó La Gota.

A lo largo del homenaje, se escucharon éxito tras éxito de Diomedes Díaz y de Martín Elías interpretados por todos los exponentes del vallenato que quisieron unirse a esta especial despedida. Rafa Pérez cantó Sueños y Vivencias.

El homenaje lo cerró Luis Ángel Díaz, hermano de Martín Elías, y el acordeonero José Oñate, quienes interpretaron El Latigo; mientras sonaban juegos pirotécnicos sobre el Parque de la Leyenda Vallenata.

El homenaje póstumo, que empezó a las 4 de la tarde y terminó a las 7 de la noche, fue organizado por la Gobernación del Cesar, la Alcaldía de Valledupar y la Fundación del Festival de la Leyenda Vallenata.

Mañana lunes las puertas del Parque de la Leyenda Vallenata se abrirán nuevamente a las 8 de la mañana para recibir a la fanaticada que quiera despedirse de su "ídolo musical" antes de que la carroza funebre parta a las 9 a.m. hacia el cementerio Jardines de Eccehomo.

Martín Elías falleció el Viernes Santo, a las 12:45 del medio día, luego de sufrir a las 7:30 de la mañana de ese mismo día un trágico accidente de tránsito en la vía que de Tolú conduce a San Onofre. Debido a la gravedad de las heridas en el cráneo, tórax, abdomen, pelvis y extremidades padeció varios paros cardiacos que finalmente lo llevaron a la muerte.