Vin Diesel presenta en México "xXx: Return of Xander Cage"

Después de quince años, Vin Diesel retoma el papel del agente Xander Cage en una cinta con muchos efectos especiales, acción y un elenco internacional.

El actor estadounidense estuvo acompañado el jueves por Deepika Padukone, Ruby Rose, Nicky Jam, Nina Dobrev, Ariadna Gutiérrez y el director D.J. Caruso para el estreno mundial de la cinta "xXx: Return of Xander Cage", que se llevó a cabo en México.

"Ha sido un placer comenzar toda la gira mundial de la película aquí en México. Tú sabes, te amo México", dijo Diesel durante una conferencia de prensa previa a la función.

Xander Cage es una especie de James Bond de la época moderna aunque sus increíbles acrobacias, que incluyen surfear sobre una motocicleta, pueden resultar excesivas.

El primer filme de la serie "xXx" se estrenó en 2002. Fue dirigida por Rob Cohen y protagonizada por Asia Argento, Marton Csokas y Diesel. Se realizó con un presupuesto de 70 millones de dólares y recaudó 277 millones.

Ahora el público decidirá si era necesario revivir la serie más de diez años después de su última película y si Vin Diesel sigue cautivando como astro de acción a sus 49 años.

La segunda, "xXx: State of the Union", fue protagonizada por Ice Cube en el papel del agente Darius Stone y dirigida por Lee Tamahori. Se estrenó en 2005 y generó críticas negativas además de no tener buena recaudación en taquilla, ya que la producción costó 87 millones de dólares y en cines obtuvo 71.

El actor constante en las tres cintas ha sido Samuel L. Jackson en su papel del mentor de los agentes xXx, Augustus Gibbons.

La nueva entrega de "xXx", que llegará el 20 de enero a cines de México y Estados Unidos, es dirigida por D.J. Caruso, cuyos créditos incluyen las cintas "Disturbia", "Taking Lives" y "Two for the Money".

En esta ocasión, Xander Cage, el personaje que interpreta Vin Diesel, busca una "Caja de Pandora", un dispositivo capaz de controlar satélites de telecomunicaciones para derribarlos y usarlos como armas.

El elenco se caracteriza por sus nacionalidades y razas diversas, incluyendo al experto en artes marciales hongkonés Donnie Yen, el futbolista brasileño Neymar y el reggaetonero de origen puertorriqueño y dominicano Nicky Jam, quien interpreta el sencillo de la película "In My Foreign".

En su actuación como Lazarus, Jam se la pasa de lo mejor rodeado de mujeres en una playa de Filipinas.

"El mero hecho de que alguien del reggaetón esté actuando en una película de Hollywood es grande para nuestro género, es grande también para nuestra gente latina", dijo Jam. "Estamos aquí en México haciendo la premiere de la película, mi gente. Más grande que eso no puede ser. Estoy muy contento".

La película también destaca porque las agentes que ayudan a Xander _Serena (Padukone) , Adele (Rose) y Becky (Dobrev)_ se valen por sí mismas en todo momento.

"Son una verdadera representación de lo que son las mujeres ahora. Son inteligentes, son fuertes, tienen su propia manera de pensar", dijo Padukone. "Hemos visto películas donde las mujeres necesitaban ser rescatadas y a lo mejor estaba bien en ese entonces, pero los tiempos cambian, la gente evoluciona y lo mismo pasa con los personajes de las películas", agregó la estrella de Bollywood, quien además estaba celebrando su cumpleaños, por lo que Jam y el resto del elenco le cantaron "Happy Birthday".