Vive el cine este fin de semana con ‘FesticineKids’

Por Eidis Figueroa Arnedo

Desde el pasado martes FesticineKids se ha tomado la ciudad para que llevar cine a todos los niños cartageneros. La programación de este año incluye desde conversaciones hasta funciones de cine gratis en las salas de Cine Colombia en Cartagena.

Te contamos qué habrá este fin de semana para que te agendes y disfrutes de películas nacionales e internacionales.

Hoy 22 de septiembre

Conversatorio ‘El lugar del cine colombiano para niños en la construcción de la paz y la reconciliación’.

- 3:00 p.m., Salón de eventos Caribe Plaza.

Sábado 23 de septiembre

Heidi

- 9:00 a.m., Centro comercial La Castellana.

- 9:00 a.m., Centro comercial Caribe Plaza.

Las aventuras de Nuku

- 9:00 a.m., Centro comercial Caribe Plaza.

O menino e o mundo

- 9:00 a.m., Centro comercial La Castellana.

- 9:00 a.m., Centro comercial Caribe Plaza.

Offline

- 9:00 a.m., Centro comercial La Castellana.

- 11:00 a.m., Centro comercial Plaza Bocagrande.

Pasos de héroes

9:00 a.m., Centro comercial Plaza Bocagrande.

Little boy

- 9:00 a.m., Centro comercial Caribe Plaza.

Movie Bike Tour

-2:30 p.m. Punto de encuentro Centro Comercial Caribe Plaza. En bicicleta se recorrerá los lugares de Cartagena que han sido escenario para grabación de películas.

Domingo 24 de septiembre

Heidi

- 9:00 a.m., Centro comercial La Castellana.

- 9:00 a.m., Centro comercial Caribe Plaza.

- 11:00 a.m., Centro comercial Plaza Bocagrande.

Las aventuras de Nuku

- 9:00 a.m., Centro comercial La Castellana.

- 9:00 a.m., Centro comercial Caribe Plaza.

O menino e o mundo

- 9:00 a.m., Centro comercial Caribe Plaza.

- 9:00 a.m., Centro comercial Plaza Bocagrande.

Offline

- 9:00 a.m., Centro comercial La Castellana.

- 9:00 a.m., Centro comercial Caribe Plaza.

Recuerda que las boletas son gratuitas y que puedes reclamarlas en el Punto de Información del C. C. Caribe Plaza y en las taquillas de Cine Colombia.