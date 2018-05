Michael Ortega rompió el silencio y se refirió a los rumores de infidelidad

El novelón del triángulo amoroso entre Laura Jaramillo, Michael Ortega y Andrea Valdiri, sigue dando de qué hablar. Lea aquí: Pelea entre Andrea Valdiri y Laura Jaramillo enciende las redes sociales

Luego de que el sábado pasado la ex esposa del jugador reveló ante La Red las infidelidades y los malos tratos que supuestamente sufrió cuando estaba casada con el futbolista, ahora él decidió dar la cara y contar su versión de los hechos.

En su declaración, el jugador del Deportivo Pasto expresó que tenía suficientes razones para terminar con Laura. "No soy reloj para pedirle tiempo a nadie. Siempre fui claro con Laura. Eran motivos graves y ella es consciente de todo. El amor no se acaba, el amor lo acaban, y yo no iba a seguir mostrándole a mis hijos lo que no es un matrimonio", dijo.

Ante las declaraciones de la supuesta infidelidad de la madre de sus hijos con un chef, Ortega dijo :“No quiero opinar, solo quiero que sea consciente del daño que hizo. Me prohíbo hablar de infidelidad por parte de ella. No voy hablar mal de la madre de mis hijos”.

¿Y Andrea?

Según relató el futbolista, Andrea y él se conocieron en 2016, en un restaurante donde fue a comer con unos amigos. “Eso fue tres meses después de terminar con Laura. Al verla sentí una conexión distinta en ella”, indicó Ortega, quien además resaltó que ella lo ayudó económicamente cuando su exesposa lo demandó por la cuota alimentaria de sus hijos. Le puede interesar: El último mensaje de amor que le dedicó Michael Ortega a Andrea Valdiri

La historia continúa

Tras Michael finalizar su declaración, Laura compartió en Instagram una imagen en la que menciona a la mamá y a la hermana del futbolista, y da a entender que esta historia no quedará así.