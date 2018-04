Vocalista de Bazurto All Stars estará en reality de RCN

Aunque no fue fácil tomar la decisión de hacerle un pare a la música, Fredy Harel, uno de los vocalistas de Bazurto All Stars, está seguro que su paso por el reality ‘Exatlón’ solo le dejará cosas positivas tanto para él como para sus compañeros de la agrupación de champeta. Este lunes será lanzado en el Canal RCN, el programa en el que participará y le demostrará a Colombia de qué estamos hechos los cartageneros. Q’hubo habló con él en exclusiva antes de su viaje a República Dominicana, donde se realizará el concurso televisivo.

¿Cómo llega esta propuesta a tu vida?

Nuestra jefa de prensa me propuso en el casting que estaban haciendo en RCN para que audicionara.

No fueron nada fáciles las pruebas físicas y mentales porque nos expusieron a unos exámenes bastante exigentes, entonces hice todo y afortunadamente lo pasé. Ahora estoy aquí en este gran proyecto.

¿Qué significa para ti estar en este programa?

Llega en un momento crucial tanto para mi vida como para el grupo. De manera independiente quería hacer proyectos nuevos y diferentes, sin embargo, sigo junto con el grupo, de hecho próximamente presentaremos un nuevo sencillo llamado ‘Échate pa’ acá’, así que no solo será una exposición mía a nivel nacional sino a la banda también.

¿Cómo ha sido el apoyo de tus compañeros de Bazurto?

Han estado bastante receptivos porque saben que esto representa mucho para todos. Me están apoyando al 100%. Con respecto a las actuaciones, pues no voy a estar en algunas presentaciones como el Festival Vallenato que me encanta. Esto es un gana y gana, ellos son una banda con artistas maravillosos que sé que van a solventar mi ausencia.

¿Cómo te preparaste para este programa?

Entrenando muy duro, de hecho alcancé a hacerlo dos veces al día. Pero más mentalmente porque la convivencia es algo interesante, complicado pero que espero que salga bien.