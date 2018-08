Vocalista de Krvass le dice adiós a la agrupación vallenata

Luego de 2 años de ser una de las voces líderes de Kvrass, este jueves Jonathan Jaraba, mejor conocido como ‘El Meke’, le dijo adiós a la agrupación vallenata.

A través de un video en la cuenta oficial de Instagram, el intérprete delante de sus compañeros reveló que no seguirá en el grupo porque se dedicará a predicar la palabra de Dios con sus canciones.

“Durante mi vida he tenido varios procesos con Dios: el primero fue conocerlo, aceptarlo como Dios, creador y salvador de mi vida, el segundo fue venir a Kvrass a comportarme como un hijo de Dios, no era lo que hacía sino cómo lo hacía. En este momento de mi vida, Dios me ha llamado a estar en sus planes, a consagrarme para él, encontré el propósito de mi vida, encontré lo que quiero dedicarme el resto de mi vida”, comenzó relatando ‘El Meke’ en el clip.

Agregó que “decidió consagrarse al señor y dar un paso al costado de la agrupación que le permitió crecer en la música”.

Finalmente, con voz entrecortada agradeció a sus compañeros por la oportunidad de conocerlos y cantar junto a ellos.

“Gracias Kener, Yader y Campillo por lo que significaron en mi vida y darme la oportunidad”, manifestó.

Ante la repentina decisión del cantante, la agrupación se pronunció con un mensaje en redes sociales deseándole muchos éxitos al ‘Meke’ y recordándole que Kvrass siempre será su casa, por si en otra ocasión decide regresar.

“Hoy queremos dar gracias a nuestro buen amigo @soyelmeke. Durante más de 2 años estuvo acompañándonos como una de las voces principales de tu grupo favorito, Kvrass. Juntos cosechamos éxitos y disfrutamos de hacer música para todos ustedes. Hoy, “El Meke”, decide dar un paso al costado para poder seguir un propósito mayor en su vida, “ Los Caminos de DIOS”. Como agrupación solo queremos desearte lo mejor, que Dios guíe cada paso que das y te lleve siempre a brillar en todo lo que hagas. Recuerda que está siempre será tu casa, tu familia y sobretodo, tu grupo favorito. #GraciasMeke”, fueron las palabras del grupo.

Una publicación compartida de GRUPO KVRASS OFICIAL (@grupokvrassoficial) el 2 Ago, 2018 a las 6:07 PDT

De inmediato, las redes se inundaron de comentarios de internautas que aunque expresaron su tristeza también aprobaron la idea del cantante vallenato de tomar el camino de Dios.

Cabe recordar que gracias a su carisma, actitud y gran acople que tuvo con todos los integrantes de la agrupación, Jonathan Jaraba logró una gran aceptación entre sus fanáticos. Hoy le dice adiós a ‘Tu grupo favorito’ para alzar su voz a Dios.

Pero, ‘El Meke’ no es la única perdida que ha tenido Kvrass en 2018, pues el pasado 5 de abril el mánager, Eliecer Vargas, confirmó su renuncia al grupo por redes sociales.

A través de Instagram, el comunicador compartió una fotografía donde confirmó su despedida.

“Más de 1 año de crecimiento, aprendizaje y experiencia. Gracias a todos los muchachos de KVRASS: músicos, colaboradores, asociados, por la confianza depositada durante mi permanencia en el grupo. ¡Les deseo lo mejor!”, escribió en su momento, Eliecer.