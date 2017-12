¿Volverá a vender rosas? La difícil situación económica de Lady Tabares

¿Quién no se acuerda de la popular ‘Vendedora de rosas’? Pues la joven que enamoró los corazones de muchas personas a través de la historia dirigida por el director Victor Gaviria hace algunos años, hoy tiene una difícil situación económica, que aunque no la ha hecho salir a las calles a vender rosas nuevamente, si la tiene pensativa.

De acuerdo a TVyNovelas, Lady Tabares no está pasando por el mejor momento de su vida, pues requiere de un trabajo para poder mejorar su situación financiera.

“Estoy cojeando, pero no moriré. Un día fui demasiado pobre, pedí limosna y vendí rosas para sobrevivir. Puedo decir que estoy bien porque no me estoy muriendo de hambre”, dijo a la revista.

Agregó que “requiere un trabajo fijo para avanzar y no tener que retroceder a vender rosas otra vez”.

Además contó que su condena aún no termina, pues está bajo libertad condicional.

“Me puedo mover por todo el país. Todavía me faltan 12 años para terminar la condena. No puedo salir de Colombia”, comentó.

Cabe recordar que Lady fue reconocida gracias a la película ‘La vendedora de rosas’, luego dio de qué hablar por entrar a la cárcel y finalmente por su matrimonio con Cristina Londoño en una notaría de Medellín, en la que ella lució un traje blanco y su esposa un hermoso y pomposo vestido.