¡Volvió a hacerlo! Megan Fox vistió a su hijo de niña

¿Vestirías a tu hijo como niña? La actriz estadounidense, Megan Fox, lo ha hecho en dos ocasiones, llamando la atención y convirtiéndose en blanco de críticas negativas.

La más reciente quedó registrada esta semana durante un paseo familiar en Malibú (California). Fox fue captada por los paparazzis junto a su esposo, Brian Austin Green, y sus hijos Journey River, de 9 meses; Bodhi Ransom, de 3 años; y Noah, de 4. Este último iba vestido de Blancanieves.

Esta no es la primera vez que el niño pasea vestido de princesa. En marzo, la actriz de la cinta Transformers fue criticada por dejar a Noah vestirse con el vestido azul brillante de la famosa Elsa, de la película 'Frozen'. Al parecer, poco le importan las críticas y está dispuesta a vestir a su hijo como se sienta cómodo.

El año pasado, durante una entrevista, aseguró que "crecí en un hogar pentecostal, es cristiano sureño ... son las personas que manejan serpientes y hablan en lenguas (...) A las mujeres de la iglesia sólo se les permite usar pantalones, no pueden usar vestidos, no pueden usar maquillaje o joyas, así que es un ambiente realmente opresivo para crecer. Pero me inclino hacia la contrario de eso ahora".