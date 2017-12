¡Vuelve y juega! Viuda y exmujer de Martín Elías protagonizan pelea en redes

La viuda de Martín Elías, Dayana Jaimes, sigue estando en boca de todos y viralizandose en la web. Esta vez dio de qué hablar por protagonizar una nueva pelea con la ex del cantante, Claudia Varón, con quien ya había tenido altercados en anteriores ocasiones. (Leer aquí: Las mujeres de Martín Elías se enfrentan)

La disputa comenzó cuando Martín Elías Jr., hijo del fallecido artista, publicó una foto en su Instagram donde aparece con su nuevo corte de cabello, que consiste en una cola muy al estilo de algunos jugadores de fútbol y artistas musicales.

Al parecer, este look no le gustó mucho a Dayana, quien no dudó en comentar la foto de Martincito.

“Hijo a tu papá no le hubiera gustado nada de eso. Trata de vivir cada una de tus etapas como un niño que eres, te mando un abrazo y beso. Dios te guarde y te bendiga. Tú tienes luz propia, eres hijo de tu papá y tienes su mismo corazón”, dijo la viuda.

Ante esto, Caya Varón, madre del niño, se pronunció molesta afirmando que el look no cambia la personalidad, ni el gran corazón que tiene el niño, por lo que Jaimes respondió con otro fuerte mensaje.

“@cayavaron, Claudia con el respeto que te mereces hablas de un pasado de Martín donde aún era una persona inmadura, cuando hablas de su pelo tinturado en carnavales es por que eran carnavales y Martín era una persona adulta, mayor de edad; y aún recuerdo todas las veces que se molestaba por los cortes irreverentes que le hacían a JR y no estaba de acuerdo”, manifestó la viuda de Díaz.

Aunque el comentario de Varón ya no aparece en la publicación, varios seguidores alcanzaron a tomar una captura de las palabras de Jaimes que fomentaron la disputa y hasta del mensaje de Camila, la hermana de Caya.

La imagen, ya cuenta con más de 24 mil ‘me gusta’ y decena de comentarios divididos de seguidores que estuvieron de acuerdo con la ‘mona linda’ y otros en contra.

Hasta el momento ninguna de las dos se ha pronunciado al respecto, pero no es la primera vez que las dos mujeres de Martín se enfrentan, pues en una pasada ocasión también discutieron en redes por un mensaje.

Esta es la foto que generó la disputa.