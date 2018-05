'The Walking Dead' se quedará sin uno de sus actores principales

Andrew Lincoln, quien interpreta a Rick Grimes en la exitosa serie de zombies, se despide en su novena temporada, según informó un medio estadounidense.

No se ha decidido aún cómo será la salida del actor en la serie, sin embargo, se rumora que solo estará presente en seis capítulos de la novena temporada.

La salida de Rick podría ser un golpe fuerte para 'The Walking Dead', puesto que es el protagonista desde el comienzo, además de la última pérdida que tuvo la serie en su octava temporada, cuando Chandler Riggs, quien interpreta a Carl, el hijo de Rick, murió tras ser mordido por un zombie.

Sin duda la serie atraviesa un momento difícil debido de las salidas de grandes personajes, que además tienen una gran representación en los espectadores. El final de la octava entrega fue de 7,9 millones de espectadores en directo en Estados Unidos, muy por debajo de los 11,3 millones que despidieron la séptima entrega.

A esto le agregamos que Rick no será el único despido que se vivirá en The Walking Dead, pues la actriz Lauren Cohan, quien interpreta a Maggie en la serie de ficción, estrenará nueva serie en 2019, luego de no llegar a un acuerdo para mejorar su contrato. Al igual que Rick solo estará en seis capítulos de la próxima entrega.

Por su parte, el actor Norman Reedus, que interpreta a Daryl, estaría negociando su contrato que de llegar a un final feliz, pasaría a ganar 20 millones de dólares, convirtiéndose en una figura con más influencia en la serie, ganando protagonismo.

Hasta el momento ni Andrew Lincoln ni la serie han hecho un anunció oficial de las decisiones tomadas.