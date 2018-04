Will Smith otra vez se robó el show: ahora bailó champeta con Mr Black

'El Matrimonio', el reciente éxito de Mr Black, se ha convertido no sólo en un éxito musical sino también en un hit en redes sociales a partir de un desafío al que se han sumado ya muchos. En medio de su visita a Cartagena para filmar escenas de la película "Gemini Man", el actor estadounidense Will Smith también se sumó a este reto en compañía del mismo 'El Presidente del Género'.

A ritmo de champeta, con una sudadera, suéter blanco y medias, el carismático 'príncipe del rap' volvió a dar una muestra de lo bien que la está pasando en La Heroica y mostró sus dotes para el baile.

"@willsmith No se podía ir de #Cartagena sin bailar nuestro género #champeta que tanto llevamos en el corazón, gracias por tu humildad Dios te bendiga te queremos mucho aquí en #Colombia siempre serás bienvenido y siempre tendrás las puertas abiertas se lo dice el líder del movimiento", expresó Mr Black en Instagram.

Smith ha mostrado que la alegría no la destila solo para actuar, pues en los diferentes lugares que ha estado en Cartagena siempre ha mostrado alegre y querido con las personas que lo rodean.

El clip ha causado tanto furor en redes sociales que tiene más de 3 mil reproducciones. Asimismo, la publicación ha sido comentada por numerosos usuarios que aplauden a Will por su sencillez y Mr Black por mostrar ante el mundo el género de la champeta.

Otro que se ha gozado su estadía en La Heroica es el actor Benedic Wong, quien también actuará en la película y también se dejó contagiar por la canción de moda: 'El Matrimonio'.

Will Smith estará en Cartagena hasta principios del próximo mes, cuando termine el rodaje de "Gemini man", que narra la historia de un asesino a sueldo (Will Smith) que quiere retirarse del negocio pero un clon suyo más joven no se lo permite y obliga al protagonista a librar una última batalla, esta vez contra sí mismo.

Recordemos que hace unos días Will y Jaden gozaron en compañía de Nicky Jam con quien rieron y bailaron su más reciente éxito ‘X’, realizado junto a J Balvin. En las imágenes, en las que aparecen realizando los pasos del ‘X challenge’, se pueden ver que todos lucen atuendos negros y casuales, y que además siguen muy bien la coreografía dirigida por el cantante boricua. Lea aquí: Will Smith y sus bailes en Cartagena que revolucionan las redes