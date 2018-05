Will Smith, Nicky Jam y Era Istrefi lanzan canción oficial del Mundial 2018

La canción oficial de uno de los eventos deportivos más importantes en el mundo, ya está lista y disponible en todas las plataformas digitales.

'Live it up' fue grabado en Budapest y será el tema de la Copa Mundial 2018, interpretada por Nicky Jam, uno de los autores principales, el actor estadounidense Will Smith y la albanesa Era Istrefi.

Will Smith, contó a través de sus redes sociales que hace parte de la canción porque Nicky lo invitó, pero aseguró estar muy emocionado, además de que la canción es un buen tema.

El actor estadounidense compartió un detrás de cámara de los momentos que se vivieron en el estudio de grabación junto al reguetonero, donde queda claro que los artistas disfrutaron mientras grababan 'Live it up'.

Aún sin completar 24 horas publicada en la plataforma de Youtube, la canción cuenta con más de 2 millones de reproducciones.