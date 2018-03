Will Smith se roba el show en Instagram bailando "X (Equis)"

El actor estadounidense Will Smith vuelve a sorprender a sus miles de seguidores en Instagram con un divertido video en el que interpreta y baila X (Equis) de Nicky Jam y J Balvin. Anteriormente lo había hecho con La bamba.

"Antes de empezar un gran día en el set de mi nueva película, necesito la música perfecta para crear la energía", dice el recordado 'Principe del Rap' en el pie de foto.

Al finalizar el video, el artista de 49 años felicita a los reggaetoneros por su canción.

En pocos minutos la publicación se ha vuelto tendencia y los comentarios en redes no se hicieron esperar. Estos son algunos:

El video de Will Smith bailando X me hizo sentir que la vida no es tan mierda cómo parece. Qué señor tan hermoso, quiero que me adopte y me salve cuando haya un Apocalipsis

— JuanDa. (@Juan_Da_MC) 16 de marzo de 2018