Will Smith: "Si no fuera famoso, viviría en Cartagena"

El actor estadounidense, Will Smith, no olvida las seis semanas que duró en Cartagena mientras grababa su película 'Gemini Man', que se estrenará en octubre de 2019 en Estados Unidos, pues compartió un lindo video durante su estadía en la ciudad.

Varias semanas después de haber dado por finalizado su trabajo en la ciudad de Cartagena, donde filmaron algunas escenas de su nueva película, el actor compartió un video de 7:40 minutos que muestra un poco más de lo bien que se sintió en el Corralito de Piedra.

El video que tituló '6 weeks in Cartagena' (6 semanas en Cartagena) lo compartió en su canal de Youtube y una de las frases que más llamó la atención es cuando Will, luego de saludarse con fans de un edificio a otro, se sentó y en frente a su cámara aseguró que, "Si no fuera famoso, viviría en Colombia".

Es normal que quien visite nuestro país luego no se quiera ir, quizás es uno de los más grandes temores de quienes llegan a Colombia, Will Smith no fue la excepción para este eslogan que hoy reafirma el buen ambiente de nuestro Caribe colombiano.

Will Smith en su video muestra los momentos que vivió en la ciudad, agradece por su hospitalidad, el cariño que recibió y promete que volverá, pronto, pero volverá a visitar la ciudad que lo dejó muy gordo por su excelente comida, como lo cuenta en su video.