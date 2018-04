Will Smith y su hijo Jaden se toman La Boquilla

Will Smith y su hijo Jaden salieron de Cartagena y compartieron buena parte de su domingo con la gente de La Boquilla.

Will, uno de los actores más famosos de Hollywood, llegó el sábado 14 de abril a nuestra ciudad y ha gastado la mayoría de su tiempo en las grabaciones de su próximo protagónico en ‘Gemini Man’ (una película de acción dirigida por Ang Lee).Pero no es todo lo que ha hecho; también ha disfrutado de paseos en yate por la bahía de Cartagena, acompañado de su equipo ¡y de un violinista!

Por su parte, Jaden, que llegó días después a La Heroica junto a algunos amigos, se animó a practicar jetski y flyboard en nuestras playas.

Ambos participaron ayer en la grabación de un video en La Boquilla. Padre e hijo llegaron al corregimiento poco después de mediodía, sonrientes y muy dados con sus fanáticos.

Jaden, uno más en La Boquilla

El hijo menor de Will Smith estuvo grabando un video de rap junto al también rapero y amigo cercano, Téo.

Las calles de La Boquilla y sus playas fueron las principales locaciones, así como una humilde vivienda de fachada de madera y bahareque, donde grabaron las escenas en las que aparece la Reina de Independencia, Roysis González.

“Jaden se metió en la playa con la gente boquillera. La gente no quería que él estuviera mojado, así que le buscaron unas sábanas. Él y su equipo visitaron la Casa Museo y hasta grabaron una escena con nosotros. En esa parte, el cantante entra, me da un beso y sigue cantando”, dijo Roysis.

Algunos de los niños de La Boquilla también hicieron parte del video. Ellos bailaron mientras que Jaden y Téo cantaban la canción.

“Fue chévere, él bailó, yo no”, le contó uno de los pequeños El Universal, mientras señalaba a un compañero. Estaban tan emocionados que seguían al menor de los Smith por todos lados. Incluso se bañaron con él en la playa.

Para la productora Cumbia Films, encargada de las tomas, es evidente que los artistas se sienten cómodos y acogidos con el caluroso recibimiento de la gente de La Boquilla, así que fue fundamental que se viera la conexión entre Jaden y la comunidad en el video.

Se vistió de ruana

En Hollywood, Jaden Smith es bastante conocido por su particular y única manera de vestir. No es de extrañar que todo lo que quiera usar lo use, sea o no el momento.

En una de las tomas, luego de salir de la playa, Jaden aparece vestido con lo que parece una típica ruana boyacense. ¡Lo importante es que se note que está en Colombia!