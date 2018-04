Will Smith y sus bailes en Cartagena que revolucionan las redes

Desde el pasado 14 de abril que Will Smith pisó Cartagena, la ciudad ha estado revolucionada siguiéndole los pasos al actor en busca de poder tomarse su mejor foto junto a él. Will tampoco ha pasado por desapercibido en las redes sociales, pues ha demostrado que está encantado con la belleza de los paisajes cartageneros y su gente. Ahora, la estrella de Hollywood volvió a mostrar los buenos dotes que tiene para el baile, pero esta vez a ritmo de mapalé y reguetón.

Además de duras jornadas de grabación, hemos visto a Will compartiendo con su hijo a bordo de un yate, en La Boquilla y en un reconocido restaurante del Centro Histórico de la ciudad donde bailó. (Lea aquí: Will y Jaden Smith revolucionaron a sus fans durante visita a La Boquilla)

Para sorpresa de muchos, el dúo Smith no está solo. Ayer Will y Jaden gozaron en compañía de Nicky Jam con quien rieron y bailaron su más reciente éxito ‘X’, realizado junto a J Balvin. El divertido video fue compartido por el mismo reguetonero en Instagram y ya cuenta con más de un millón de reproducciones, y hace algunos minutos también fue compartido en la cuenta del actor.

En las imágenes, en las que aparecen Nicky, Will y Jaden realizando los pasos del ‘X challenge’, se pueden ver que todos lucen atuendos negros y casuales, y que además siguen muy bien la coreografía dirigida por el cantante boricua.

Pero eso no es todo, el ‘Principe del rap’ no solo se contagió del reguetón sino también del folclor de La Heroica, que se caracteriza por su alegría y sabor. A través de un video en redes sociales los seguidores pudieron ver al actor moviendo sus caderas a ritmo de mapalé junto a bailarines profesionales de este ritmo, quienes eran los encargados de dirigir el baile.

Aunque no lo hizo a la perfección, lo cierto es que Will se ha gozado cada minuto de su estadía en Cartagena, que si bien era para grabar escenas de la película ‘Gemini man’ de la cual es protagonista, también ha aprovechado para aprender más de la cultura Caribe, su gastronomía, ritmos y de su gente.

Cabe recordar que Nicky y Will también bailaron la canción 'Gettin' Jiggy Wit It' junto a una mesera que se contagió de la alegría de ambas estrellas, y aunque la visita del reguetonero no estaba prevista, cartageneros y locales también lo recibieron con euforia y emoción, pues es uno de los mejores cantantes del momento. (Lea aquí: Will Smith, Nicky Jam y una mesera bailaron en un restaurante cartagenero)

No cabe duda de que por estos días, Cartagena es el telón de fondo de artistas de todo el mundo. Desde su llegada, Will Smith tiene encantados a turistas y locales que están muy pendientes de su estadía en el Corralito de Piedra y por supuesto, él no se queda atrás ya que cada vez que puede grita lo bella que es Cartagena y Colombia en general.

