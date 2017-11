Wisin considera un honor que Yandel forme parte de su nuevo disco "Victory"

El cantante puertorriqueño Wisin se muestra honrado de que su antiguo compañero de dúo, Yandel, haya participado en "Victory", su cuarto álbum en solitario y en el que apostó por abordar un proyecto "muy personal" en el tienen cabida otros ritmos más allá del reguetón.

"Qué bendición que Yandel quiera trabajar conmigo y podamos darle nuevamente al público ese gran sonido de Wisin y Yandel", afirmó en entrevista con Efe el músico sobre la colaboración en las canciones "Hacerte el amor" y "Todo comienza en la disco".



Sobre una posible vuelta del dúo Wisin y Yandel, dijo que en la música no se puede "planificar" lo que va a suceder, porque las cosas "poderosas son espontáneas", pero pidió al público que esté "bien pendiente" porque 2018 será un año lleno de "grandes proyectos y grandes sorpresas".



A 2018 llega con "Victory", disco que combina temas recién estrenados, como "Todo comienza en la disco", publicado tan solo hace una semana, o "Move Your Body", junto a Timbaland y Bad Bunny, con éxitos ya consagrados en las listas como "Vacaciones" o "Escápate conmigo".



"Hay muchas fusiones en este disco. Pasan muchas cosas. Superó mis expectativas", aseguró Juan Morera, nombre verdadero del cantante, que destacó que la colaboración de otro grande del reguetón, Daddy Yankee, aporta al disco la "esencia del movimiento".



Sin querer perder la esencia del género urbano, pero con la voluntad de aportar al público "algo fresco", "Victory" se presenta como un disco "completo y variado" donde cada fusión musical "no es un invento", sino un intento de evolucionar para que la gente "escuche cosas grandes y diferentes".



La variedad del disco es lo que, a juicio de Wisin, "hace grande el proyecto", en el que 10 de los 16 temas son colaboraciones con artistas de los géneros urbano, pop y trap como Nicky Jam, Timbaland, Bad Bunny, Daddy, Don Omar, Ozuna, Zion & Lennox o el mexicano Mario Domm.



"Creo que cada tema aporta a que el proyecto sea grande. En un proyecto así no puede destacar un solo tema y los otros que sean mediocres. Tenemos que hacer un disco completo, variado", dijo el músico al que se le conoce por "Sobreviviente", en referencia al título de su primer disco en solitario, de 2004.



En esta línea, destacó la colaboración del productor Timbaland, que le permitió crear temas como "Move Your Body", así como dos figuras "tan grandes de la música latina y urbana" como son Daddy Yankee y Nicky Jamm, fusiones que resultan en el "buen resultado" del disco.



El nombre del álbum es "muy personal", y evoca al de su hija Victoria fallecida el año pasado, un nombre que impregna el disco de la necesidad de "seguir escalando y creciendo cuando te caes".



Precisamente el álbum comienza con el tema "Victory", que, lejos de ser una canción como tal, es un poema del poeta callejero panameño Gallego recitado con una percusión de fondo.



"Quería transmitir cómo me siento, quién soy, y pensar que cuando te vas a caer por un precipicio tu coraje y tu equipo de trabajo hacen que sigas adelante y lleves al público un buen trabajo", reveló.



Wisin ve su música como una especie de bálsamo para un año en el que han pasado "tantas cosas trágicas en su tierra", en referencia al devastador paso de los huracanes Irma y María por Puerto Rico, y está seguro que la gente "va a bailar con este disco y olvidará los problemas".



El artista boricua aseguró que "no durmió" durante los dos años de producción del álbum, en un esfuerzo para hacer música "desde el corazón".



Esta disciplina, consideró, le ha traído grandes éxitos este último año gracias a "Escápate conmigo", "Vacaciones", el tema con Jennifer López "Amor, amor, amor" o la canción con Chayanne "Qué me has hecho".



En su opinión, esta fusión de estilos en la que él ha participado con estos artistas "significan crecimiento" para la música y felicitó a artistas como Jennifer López, que no son del movimiento urbano, que se han atrevido a hacer "cosas diferentes".



Para el cantante, éxitos como "Vente Pa' Ca", de Ricky Martin y Maluma, o las colaboraciones de Justin Bieber o Enrique Iglesias con artistas urbanos son "muy necesarias".