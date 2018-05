Actriz colombiana contó detalles sobre relación con candidato presidencial

Hace algunas semanas el candidato presidencial Iván Duque reveló en una entrevista que cuando tenía 15 años tuvo como novia a la actriz María Fernanda Yepes, reconocida por su papel en Rosario Tijeras. Pero solo hasta este miércoles Yepes se pronunció al respecto. (Lea aquí: La bella actriz colombiana que fue novia de Iván Duque en su adolescencia)

“No, pues yo tenía una novia que ahora es muy famosa, que era María Fernanda Yepes, en esa época”, reveló en ese momento Duque.

Ahora, a través de Caracol Radio, la actriz contó detalladamente cómo conoció a Iván y hasta dónde llegó su relación.

“Nos conocimos en un prom del Rochester, colegio en el que estudió Duque, donde eramos amigos y me ayudó mucho a superar el bullying que me hacían compañeras de colegio “por paisa”, dijo la modelo.

Agregó que le tocó trasladarse a Bogotá a los 15 años con su familia debido a la violencia que por ese tiempo vivía Medellín por culpa de Pablo Escobar.

“Conocí a Iván y fuimos noviecitos de adolescencia. Sobre todo, él fue más como un apoyo para mí y un amigo, porque yo estaba muy sola”, comentó la colombiana.

En medio de la entrevista, Darío Arizmendi, periodista de Caracol, le preguntó a María Fernanda sobre la intimidad con el candidato presidencial a lo que ella respondió que la relación no pasó de los besos.

“Con decirte que no pasó de un piquito en la boca. De ahí no pasó. Éramos muy chiquitos y a mí me cuidaban mucho mis papás. Entonces, pues no pasó a mayores”, aseguró entre risas.

Aunque no reveló por quién votará este próximo 27 de mayo, dijo que desde que estaba muy joven Iván siempre demostró su agrado por la política y el estudio. Era uno de los mejores de su grado.

Finalmente, confesó que si tuviera la oportunidad de volver a ver a su exnovio le daría un fuerte abrazo, pues no se ha reencontrado con él desde aquella relación de quinceañeros.

“Le daría un fuerte abrazo. Fue un amor bonito; una historia de adolescentes bonita. Mi familia lo quería mucho y era un buen chico”, puntualizó.

Para los que no recuerdan a María Fernanda Yepes, ella es una actriz colombiana reconocida por su papel en ‘Rosario Tijeras’ y ‘Sin senos no hay paraíso’. Actualmente se encuentra fuera del país grabando la bioserie sobre María Magdalena, producción de Sony Pictures Television que está siendo grabada en México, y era una de las actrices más opcionadas para tomar el papel de Yessica Beltran ‘La Diabla’ en 'Sin senos sí hay paraíso 3', pero al final Kimberly Reyes se quedó con el tan anhelado antagónico.