"Él no hubiese querido un homenaje así": Baterista de Martín Elías

Tras el fallecimiento del reconocido artista vallenato, Martín Elías Díaz Acosta, el pasado 14 de abril en un accidente automovilístico en carreteras de Sucre, se han disparado un sin número de polémicas no solo en cuanto a su vida personal sino a todo lo relacionado con su carrera profesional.

Ahora JuanMa Cuello, baterista oficial y compañero de Martín, publicó un video en el que hace fuertes declaraciones sobre la muerte del artista y lo referente al trato que tuvieron sus músicos en el homenaje, realizado el domingo 16 de abril por los grandes intérpretes de este género, en el Parque de la Leyenda Vallenata, en Valledupar.

El clip, que fue compartido a través de su perfil de YouTube @juanmadrums, cuenta que durante el homenaje hicieron presencia todas las familias de “la alta alcurnia” de Valledupar, por lo que se les dio un mal trato a él y sus compañeros, prohibiéndoles la entrada a algunos, con la excusa de que solo tenían derecho a asistir familiares y amigos cercanos del recordado ‘Terremoto del vallenato’.

"Estaba la cúpula de la gente del Valle", afirmó el baterista, a quien tampoco dejaron ingresar.

Por otro lado, el joven también aprovechó para defender a Armando 'Mando' Quintero, conductor de Martín, de los señalamientos de culpa que le han hecho porque él era quien manejaba la camioneta en la que murió el artista.

"Él está muy mal, él no asimila las cosas. Los designios de Dios no se pueden cambiar. Además el hospital donde llevaron a los heridos parecía una finca porque todo era muy viejo”, dijo JuanMa. Pidió a todos los ‘Martinistas’ no dejar solo al chofer, pues él no fue el culpable de la pérdida del menor de la familia Díaz Acosta.

"Martín no hubiese querido que fuera así"

Aunque los amantes del vallenato pudieron apreciar el homenaje a través de los diferentes medios de comunicación, lo cierto es que para el músico “este no fue como Martín hubiese querido, ya que algunos de los asistentes, que dijeron ser sus amigos, nunca dieron un peso por él". Sin embargo, a sus compañeros, que sí vivieron el día a día de Martín, les tocó seguir el homenaje por una pantalla.

El baterista, quien afirmó que no ha podido asimilar la muerte del hijo de Diomedes Díaz, aseguró que será difícil encontrar a otro como el ‘Gran Martín Elías’, pues además de ser su jefe era el amigo de todos los integrantes del grupo.

“Tristemente tienen que pasar cosas así, para que uno actúe como tiene que ser. Mi concejo es que busquemos del señor. Aunque en este momento estamos sin trabajo, tenemos la confianza de que en Dios está nuestro refugio, bendiciones”, fue el mensaje con el que finalizó el joven músico.

¡Mira aquí el video completo!