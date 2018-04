Jaden Smith y Nicky Jam se tomaron las calles del Centro con rodaje de video

El dúo Smith sigue dando de qué hablar en las redes sociales por su divertida estadía en Cartagena. A Will no solo lo hemos visto grabando escenas para la película ‘Gemini man’ sino también disfrutando de la gente, la comida y los bailes típicos de la ciudad. Pero Jaden no se ha quedado atrás, pues durante su visita a La Boquilla lo vimos jugando fútbol con niños del corregimiento y dándose un chapuzón en la playa, además ha aprovechado para grabar el video de su más reciente sencillo ‘Icon’ junto a Nicky Jam, que al parecer, tendrá varios escenarios como el Centro Histórico y las playas de La Boquilla. (Lea aquí: Will y Jaden Smith revolucionaron a sus fans durante visita a La Boquilla)

En varias de las imágenes que usuarios han compartido en redes, se pueden ver momentos del rodaje del video musical de Jaden. El primero fue el domingo en La Boquilla donde enloqueció a sus fans quienes se gozaron las grabaciones jugando y compartiendo con el hijo de la estrella de Hollywood.

La otra cita fue este lunes en las calles del Centro. Jaden y Nicky cantaron y rapearon durante varias horas y estuvieron rodeados de locales y turistas que esperaban ansiosos tomarse una foto con alguno de los dos famosos. Sin embargo, solo pudieron realizar videos mientras ambos artistas terminaban de grabar.

Este martes, desde muy temprano Nicky Jam, quien es muy activo en redes sociales, compartió un video en Instagram donde agradece a Cartagena por su acogida y además muestra varias imágenes de lo que han sido las jornadas de grabación junto al hijo del ‘Principe del rap’.

Además el boricua también ha subido clips bailando al ritmo de su éxito ‘X’ y de ‘Gettin Jiggy Wit It’ de la mano del actor de Hollywood.

‘Icon’ es el nombre del más reciente sencillo de Jaden Smith que cuenta con la colaboración del reguetonero boricua, y que desde ya tiene a la expectativa a sus seguidores.

Definitivamente la familia Smith tiene cautivados a los cartageneros con su humildad, sencillez y divertida forma de ser.

Aquí algunos videos de las grabaciones de Jaden y Nicky en el Centro Histórico.

@c.syresmith icon remix video soon Una publicación compartida de NICKY JAM (@nickyjampr) el 23 Abr, 2018 a las 2:58 PDT

Una publicación compartida de Jaden Smith (@syre.smiith) el 23 Abr, 2018 a las 5:03 PDT