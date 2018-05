La bella actriz colombiana que fue novia de Iván Duque en su adolescencia

Por estos días se respira un aire de política en todo el país, pues en pocos días se conocerá el nombre del nuevo Presidente de Colombia. Es por eso que los candidatos trabajan fuerte en sus campañas electorales y a través de medios de comunicación se dan a conocer.

El candidato presidencial del Centro Democrático, Iván Duque, en entrevista para la Revista Bocas, en su más reciente edición, contó no solo detalles de su campaña sino algunos de sus más íntimos secretos.

Julio Sánchez Cristo, fue el encargado de hacerle la entrevista al uribista, haciéndolo retroceder en el tiempo hasta cuando tenía 15 años para que le confesara algún recuerdo que haya marcado su adolescencia.

“No, pues yo tenía una novia que ahora es muy famosa, que era María Fernanda Yepes, en esa época”, reveló Duque, pidiéndole de inmediato al periodista que mantuviera en reserva dicha confesión, sin embargo Julio Sánchez no se contuvo y publicó la afirmación del candidato.

"Eso recuerdo de esa época, pero no me vaya a delatar con lo de la novia. No me vaya a delatar, me hace echar de la casa", agregó el candidato.

Para los que no recuerda a María Fernanda Yepes, ella es una actriz colombiana reconocida por su papel en ‘Rosario Tijeras’ y ‘Sin senos no hay paraíso’. Actualmente se encuentra fuera del país grabando la bioserie sobre María Magdalena, producción de Sony Pictures Television que está siendo grabada en México, y era una de las actrices más opcionadas para tomar el papel de Yessica Beltran ‘La Diabla’ en 'Sin senos sí hay paraíso 3', pero al final Kimberly Reyes se quedó con el tan anhelado antagónico.

Hasta el momento Yepes no se ha pronunciado para desmentir o confirmar la confesión del aspirante presidencial.

