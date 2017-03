¿Y ahora qué viene? Se preguntó Laura González después de asimilar que fue elegida como la mujer más bella de Colombia y representará al país en la próxima edición de Miss Universo.

“Cuando quedé en el top 2 con Antioquia estaba temblando, muy nerviosa y cuando dijeron ‘Cartagena’ fue increíble, fue un momento donde hubo mucha emoción. Quedé como: ‘gané, gané’. Y después fue como: ‘¿y ahora qué sigue?’, se me nubló la cabeza. Después de la euforia quedé como en shock”, dice Laura entre risas y con el desparpajo que la caracteriza.

Y no es para menos, fueron dos semanas de adrenalina donde compitió con 22 hermosas mujeres de otros departamentos, solo podía ganar una, y fue ella la afortunada. Cuenta Laura que con sus compañeras tuvo mucha empatía, habla de cada una como si se refiriera a sus hermanas y espera que la vida las vuelva a reunir en un mismo espacio. “En un video también le dediqué el triunfo a mis compañeras, ellas han sido adoradas, hoy -ayer-, desde que me levanté, pasaron por mi habitación a felicitarme. En este proceso se creó un ambiente de amistad entre nosotras, ojalá que en las próximas ediciones sigan así, esto es muy lindo”, dice la Señorita Colombia.

Su primer día de reina

En la mañana de ayer, como de costumbre, tomó su desayuno en la playa y se fotografió con Angelina, la palenquera que ha posado con las últimas cuatro reinas en su primer día como soberanas de la belleza.

A mediodía compartió con sus compañeras y la exseñorita Colombia Andrea Tovar en un almuerzo, quizás el último donde puedan estar reunidas. Ese espacio fue la despedida de este grupo de competidoras. Luego de ese almuerzo, la bella Laura llegó para “reinar” en las instalaciones de El Universal. La beldad compartió con los trabajadores de este medio y se despidió para salir a recorrer la ciudad que la vio crecer: Cartagena. A bordo de un carro de bomberos, se paseó por el Centro Histórico y el barrio Manga. Diecisiete años sin que Cartagena ganara corona no podían pasar desapercibidos. Y Laura salió a la calle para celebrar esta hazaña con su gente.

¿Y qué tiene que decir a quienes la criticaron y a los que aún lo hacen?

Pues la reina asegura que todas las personas que criticaron su proceso la ayudaron a mejorar su rendimiento en el certamen. “Quiero dar las gracias a mis detractores, porque en algún momento eso fue lo que me motivó a seguir, cuando recibo críticas empiezo a trabajar para callar bocas. Me criticaron mucho y eso hizo que me volviera más disciplinada y aquí estoy, soy la Señorita Colombia”, finaliza. ¡Felicidades, reina!