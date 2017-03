Y las cinco favoritas son...

¿Quién sucederá a Andrea Tovar? El público y las mismas candidatas arman sus podios.

A pocos días de saber quién será la ganadora, decidimos medir el favoritismo de las candidatas.

El público es el quinto jurado, por lo tanto juega un papel fundamental en la decisión final. Nos dimos a la tarea de saber quienes figuran como favoritas.

También entrevistamos a 20 de las 23 candidatas, quienes debían seguir dos reglas: No dar respuestas diplomáticas y decir un nombre. ¿Si no estuvieras participando a quién coronarías?

Top del publico: Cauca, Cesar y Antioquia.

Top 3 de las candidatas: Cesar, Magdalena y Bolívar. Las consideran mujer muy dulces, inteligentes, entregadas a sus proyectos y amistosas.

No puede ser casualidad que Cesar figure dentro de las favoritas del público, las candidatas y además haya ganado el título reina de la policía. Sí, fue ella la ganadora. El jurado no la tuvo nada fácil porque todas sacaron la casta e hicieron una pasarela impecable.

Anabella Castro a partir de ayer es la reina de esa institución, una decisión con la que estuvo a gusto el público presente. “Estoy muy feliz de haberme ganado este reconocimiento, tenía la expectativa de saber quién sería la ganadora y me tomó por sorpresa”, expresó la ganadora. “Le estoy poniendo mi corazón al concurso y confiando en mis capacidades para ver si le llevo la corona a mi departamento”. Finalizó Anabella.

¿Agüero de los policías?

Cesar, reina de la policía, favorita del público y de las candidatas.

Buen presagio:

Durante los últimos cinco años la reina de la policía, en cuatro ocasiones, ha ocupado lugar en el top de las cinco finalistas.

2015: Yudi Daniela Herrera, Cesar, virreina nacional

2014: Ariadna Gutiérrez, Sincelejo, reina nacional.

2013: Daniella Calderón, Quindío, top 10.

2012: Yuliana Mejía, Atlántico, tercera princesa.

2011: Melina Ramírez, Valle, primera princesa.

¿Será que Anabella se corona no solo reina de la policía sino reina de los colombianos? Esperemos el 20.