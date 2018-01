Y los ganadores de los Premios Grammy son...

Esta noche el Madison Square Garden recibió a centenares de estrellas que esperan ganarse un galardón a lo mejor de la industria musical.

Y aunque el favorito de la noche es 'Despacito' de Luis Fonsi y Daddy Yankee, otras celebridades como Bruno Mars, Ed Sheeran, Residente, entre otros, están a la expectativa y sueñan con ganarse una estatuilla.

Esta es la lista de los ganadores que se anunciaron en la gala oficial:

Mejor nuevo artista

Alessia Cara

Mejor álbum rock/urbano latino

Residente

Mejor interpretación de Rap

Kendrick Lamar y Rihanna

Mejor álbum rap

Kendrick Lamar

Mejor álbum de comedia

Dave Chapelle

Mejor álbum country

Chris Stapleton

Canción del año

That's what i like de Bruno Mars