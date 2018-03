Y tú, ¿quieres ser la próxima Chica Prom?

Solo cuatro meses han pasado desde que Tatiana Marcela Torres Gil se convirtió en la primera Chica Prom Cartagena, certamen de modelaje que se estrenó en nuestra ciudad el año pasado. En aquel entonces, la joven de 16 años se enteró por una amiga y por su madre, que le habían escrito en el mismo momento acerca la convocatoria y decidió hacerles caso sin pensar que se convertiría en la ganadora. Hoy, orgullosa de su título, nos reveló detalles de lo que ha sido su vida, y de paso invitó a todas las adolescentes que están en grado 11 a participar.

Del cielo a la tierra

Aunque aún está estudiando sus opciones para ser una profesional, Tatiana confiesa que quiere seguir dándose paso en el modelaje porque le ha gustado participar en reconocidas pasarelas y, por supuesto, ser modelo de fotografías. “Creo que han sido las cosas que más me han gustado. Aún no decido qué voy a estudiar pero mientras estudio inglés, esto me lo gané como uno de los premios del concurso”, comenta la adolescente, y agrega: “esta es una experiencia que tienen que vivir” todas las jóvenes cartageneras que desean ser modelos, pues es una excelente plataforma para darse a conocer.

Para tener en cuenta

Si crees que este es el tu momento de arriesgarte y participar en Chica Prom Cartagena, que este año celebrará su segunda versión, Tatiana te comparte algunos tips para que logres llegar lejos en el concurso de modelaje. “Mis tips para todas esas niñas que sueñan con estar en una plataforma como estas es seguridad y confianza al momento de responder las preguntas que les hacen en este casting. Tenemos que sentirnos orgullosas de lo que somos”, agrega la joven.

¡Ya comenzó!

Las interesadas en participar en Chica Prom Cartagena podrán reclamar hasta el próximo 23 de marzo los formularios en el punto de Caribe Plaza de la Acadamia de Elida Castro. El primer casting será el sábado 24 de marzo, de 8 de la mañana a 12 del día, en el mismo centro comercial.