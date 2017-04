¡Y va por más! Bako lanza su nuevo sencillo 'Ven acá'

Como una canción fuera de lo común, versátil y nueva, así fue catalogada la propuesta musical de Bako, titulada ‘Ven acá’. El joven después de debutar como solista con “Rumbo al sol”, un tema que fusiona elementos de la electrónica con el pop y que ocupó las primeras posiciones en la radio nacional, ahora llega para imponerse con su nuevo proyecto.

El tema, que fue escrito por el artista colombiano con la colaboración de Cid Branko, fue mezclada en la ciudad de Los Ángeles por Brian B Springer, ingeniero de artistas como Chris Brown, Mariah Carey, Usher, Robin Thicke y Justin Bieber.

“Ven acá es una canción muy actual. Quería hacer una canción alegre y sensual, que quienes la escuchen puedan disfrutar tanto de la letra como del ritmo. Siempre insisto en que la letra de una canción es tan importante como la música y en esta ocasión en particular siento que he encontrado este equilibrio, imagino a la gente bailando y cantándola, mirándose a los ojos y ojalá, por qué no, le sirva a muchos para enamorarse”, afirmó el cantautor.

Durante los próximos meses el artista lanzará al mercado su primer trabajo discográfico como solista, proyecto que cuenta con sus lanzamientos anteriores Rumbo al sol, Kamikaze y Olvidar. Reafirmado el concepto musical del álbum con que Bako espera convertirse en un importante referente de la música en Latinoamérica.

Más de Bako

Es un músico y compositor colombiano fundador e integrante de la reconocida banda de rock The Mills. Con experiencia en más de 100 tarimas y festivales como Estereo picnic, Rock al Parque y Nem Catacoa ha alternado con bandas tan importantes como R.E.M., Imagine Dragons, Maroon 5, Green Day, Fito Paez, Molotov, Julieta Venegas.

En el 2016 como proyecto alterno a su banda, el cantante debutó como solista dejando en evidencia la versatilidad vocal con la que cuenta y que le permite interpretar otras corrientes diferentes al rock.

En este 2017, Bako lanza el tema “Ven acá”, una canción con la que reafirma su nueva faceta musical y deja claro el concepto y elementos que reflejarán su primer trabajo discográfico.