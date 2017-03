Ya esta aquí el primer promo de la séptima temporada de Game Of Thrones

El primer avance de la séptima y penúltima temporada de Game of Thrones salió a la luz hoy jueves causando gran ansiedad entre los más fanaticos.

La serie, que cuenta con millones de seguidores alrededor del mundo, volverá a las pantallas el próximo 16 de julio según se anunció recientemente.

En la promo no se revela mucho, pero se ve a Jon Snow, Daenerys Targaryen, Cersei Lannister y lo que parece ser la anunciada llegada del invierno.

ADVERTENCIA DE SPOILER

Si no has visto el último episodio de Game Of Thrones, no sigas leyendo este artículo.

Recordemos que la sexta temporada terminó con un impactante capitulo donde Cersei Lannister, termina sentada en el Trono de Hierro. También muestra a Daenerys zarpando hacia Westeros.

También se trató de uno de los espisodios más mortiferos donde mueren todos los asistentes al juicio de Loras que tenía que ser también el juicio de Cersei, muriendo Loras Tyrell, Margaery Tyrell, su padre. El Gorrión Supremo también acabó ardiendo en llamas verdes junto con Margaery. La Lannister se encargó de que el Gran Septo de Baelor y todos sus asistentes salieran ardiendo en llamas verdes (épica escena) gracias a las reservas de wildfire que hay bajo la ciudad del Desembarco del Rey (Kings Landing).

¿Qué esperar de la Séptima temporada?

En definitiva todos los seguidores de la serie estarán atentos a la gran guerra entre las reinas Daenerys y Cersei. Hay que tener en cuenta que Khaleesi cuenta con los apoyos de los Greyjoy, los Tyrell que han sobrevivido, una flota enorme, un ejército de dothraki, sus tres dragones y dos de los mejores consultores políticos y estrategas en los que podemos pensar: Varys y Tyrion.

Posiblemente también veremos la guerra entre el rey del norte y los caminantes blancos. Tal vez incluso podemos esperar el reencuentro entre Sansa y Arya.